https://sputnik-georgia.ru/20220914/pasport-gruzii-poluchili-812-grazhdan-rossii-270404297.html

Паспорт Грузии получили 812 граждан России

Паспорт Грузии получили 812 граждан России

В прошлом году грузинское гражданство получили 1 344 россиянина 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T08:14+0400

2022-09-14T08:14+0400

2022-09-14T08:14+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

гражданство грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23854/97/238549751_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3b4f7e239e4abc5b2c7329434e470c4e.jpg

ТБИЛИСИ, 14 сен - Sputnik. Грузия с начала 2022 года предоставила гражданство в виде исключения 812 гражданам России, а вид на жительство - 2,2 тысячи, согласно данным министерства юстиции, запрошенным депутатом.Данные о предоставлении россиянам гражданства и вида на жительство запросил член оппозиционной фракции "Единое национальное движение" Ника Мачутадзе. Информация, которая охватывает период с 1 января по 23 августа 2022 года, обнародована на сайте парламента.Для сравнения, в 2021 году грузинский паспорт получили 1 344 гражданина России, а в 2020-м – 629.Что касается вида на жительство в Грузии, в отчетный период 798 гражданам России был предоставлен постоянный вид на жительство, а остальным – один из видов временного вида на жительство, в основном по работе, с целью воссоединения семьи и по учебе.Оппозиция хочет помешать восстановлению туризма в Грузии – вице-премьер>>Между тем, вид жительство в Грузии получили 253 бывших гражданина страны, которые на сегодняшний день являются гражданами России.В 2021 году Грузия предоставила вид на жительство 3 256 россиянам, из которых 1 603 получили постоянный вид на жительство, а в 2020 – 1 932 россиянам, 986 из которых получили постоянный вид на жительство в Грузии.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, гражданство грузии