https://sputnik-georgia.ru/20220914/pasport-gruzii-poluchili-812-grazhdan-rossii-270404297.html
Паспорт Грузии получили 812 граждан России
Паспорт Грузии получили 812 граждан России
В прошлом году грузинское гражданство получили 1 344 россиянина 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T08:14+0400
2022-09-14T08:14+0400
2022-09-14T08:14+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен - Sputnik. Грузия с начала 2022 года предоставила гражданство в виде исключения 812 гражданам России, а вид на жительство - 2,2 тысячи, согласно данным министерства юстиции, запрошенным депутатом.Данные о предоставлении россиянам гражданства и вида на жительство запросил член оппозиционной фракции "Единое национальное движение" Ника Мачутадзе. Информация, которая охватывает период с 1 января по 23 августа 2022 года, обнародована на сайте парламента.Для сравнения, в 2021 году грузинский паспорт получили 1 344 гражданина России, а в 2020-м – 629.Что касается вида на жительство в Грузии, в отчетный период 798 гражданам России был предоставлен постоянный вид на жительство, а остальным – один из видов временного вида на жительство, в основном по работе, с целью воссоединения семьи и по учебе.Оппозиция хочет помешать восстановлению туризма в Грузии – вице-премьер>>Между тем, вид жительство в Грузии получили 253 бывших гражданина страны, которые на сегодняшний день являются гражданами России.В 2021 году Грузия предоставила вид на жительство 3 256 россиянам, из которых 1 603 получили постоянный вид на жительство, а в 2020 – 1 932 россиянам, 986 из которых получили постоянный вид на жительство в Грузии.
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грузия, новости, общество, тбилиси, гражданство грузии
грузия, новости, общество, тбилиси, гражданство грузии
Паспорт Грузии получили 812 граждан России
В прошлом году грузинское гражданство получили 1 344 россиянина
ТБИЛИСИ, 14 сен - Sputnik. Грузия с начала 2022 года предоставила гражданство в виде исключения 812 гражданам России, а вид на жительство - 2,2 тысячи, согласно данным министерства юстиции, запрошенным депутатом.
Данные о предоставлении россиянам гражданства и вида на жительство запросил член оппозиционной фракции "Единое национальное движение" Ника Мачутадзе. Информация, которая охватывает период с 1 января по 23 августа 2022 года, обнародована на сайте
парламента.
Для сравнения, в 2021 году грузинский паспорт получили 1 344 гражданина России, а в 2020-м – 629.
Что касается вида на жительство в Грузии, в отчетный период 798 гражданам России был предоставлен постоянный вид на жительство, а остальным – один из видов временного вида на жительство, в основном по работе, с целью воссоединения семьи и по учебе.
Между тем, вид жительство в Грузии получили 253 бывших гражданина страны, которые на сегодняшний день являются гражданами России.
В 2021 году Грузия предоставила вид на жительство 3 256 россиянам, из которых 1 603 получили постоянный вид на жительство, а в 2020 – 1 932 россиянам, 986 из которых получили постоянный вид на жительство в Грузии.