https://sputnik-georgia.ru/20220808/oppozitsiya-khochet-pomeshat-vosstanovleniyu-turizma-v-gruzii--vitse-premer-269285008.html
Оппозиция хочет помешать восстановлению туризма в Грузии – вице-премьер
Оппозиция хочет помешать восстановлению туризма в Грузии – вице-премьер
Количество российских туристов в Грузии сегодня по сравнению с 2019 годом уменьшилось, заявил вице-премьер 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T18:51+0400
2022-08-08T18:51+0400
2022-08-08T18:51+0400
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единое нацдвижение
леван давиташвили
политика
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Члены оппозиционного "Единого национального движения" требуют введения визового режима для граждан России, хотя, будучи у власти, сами приглашали их посетить Грузию, заявил журналистам вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.По словам министра, количество российских туристов в Грузии сегодня по сравнению с 2019 годом уменьшилось, как и количество туристов с других традиционных рынков.В январе-июне 2022 года Грузию посетили 247,1 тысячи граждан России, что на 463,7% больше, чем за первое полугодие 2021 года, и на 64,3% меньше, чем в 2019-м.Доходы страны от международных путешественников за шесть месяцев 2022 года выросли в три с половиной раза и составили 1,142 миллиарда долларов. Наибольшую сумму за этот период потратили визитеры из России – 218,7 миллиона долларов.Туристы или мигранты – за счет кого растут доходы Грузии >>Давиташвили напомнил о положительной тенденции восстановления туризма, назвав оппозицию недоброжелателями страны, которые пытаются негативно повлиять на позитивные тенденции и тем самым ухудшить экономическое положение многих граждан Грузии.По его словам, туризм является одним из самых инклюзивных секторов, в котором занято много людей."Поэтому, пожалуй, самый большой вред — это когда люди препятствуют положительным тенденциям туризма, исходя из узких политических, партийных целей", - отметил он.Глава Минэкономики привел статистические данные, согласно которым туризм в Грузии восстановлен лишь на 65,3% по сравнению с 2019 годом, периодом до пандемии, когда отрасль стремительно развивалась.Сегодня "Единое национальное движение" и его соратники резко критикуют власти за то, что они из-за событий на Украине не вводят санкции против России. Власти не раз подчеркивали, что соблюдают международные финансовые санкции, но свои не вводят, так как это навредит только самой Грузии.Что касается граждан России, въехавших в Грузию после 24 февраля и находящихся в стране по состоянию на 31 июля, их количество составляет менее 110 тысяч, то есть около 3% от населения Грузии. Это в три раза меньше, чем в 2019 году. Более того, большинство из них по национальности грузины – в России живут около миллиона грузин, заявил ранее председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.Мэр Тбилиси приветствует наплыв туристов, в том числе из России >>В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
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грузия, новости, туризм, экономика, единое нацдвижение, леван давиташвили, политика
Оппозиция хочет помешать восстановлению туризма в Грузии – вице-премьер
Количество российских туристов в Грузии сегодня по сравнению с 2019 годом уменьшилось, заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Члены оппозиционного "Единого национального движения" требуют введения визового режима для граждан России, хотя, будучи у власти, сами приглашали их посетить Грузию, заявил журналистам вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.
"Я сам видел кадры, когда представители прежней власти и сам бывший президент приглашали российских туристов приехать и встречали их на границе. Сегодня та же политическая сила требует введения визового режима только для того, чтобы нанести ущерб нашему туристическому сектору, что нанесет ущерб интересам нашей страны", - сказал Давиташвили на брифинге.
По словам министра, количество российских туристов в Грузии сегодня по сравнению с 2019 годом уменьшилось, как и количество туристов с других традиционных рынков.
В январе-июне 2022 года Грузию посетили 247,1 тысячи граждан России, что на 463,7% больше, чем за первое полугодие 2021 года, и на 64,3% меньше, чем в 2019-м.
Доходы страны от международных путешественников за шесть месяцев 2022 года выросли в три с половиной раза и составили 1,142 миллиарда долларов. Наибольшую сумму за этот период потратили визитеры из России – 218,7 миллиона долларов.
Давиташвили напомнил о положительной тенденции восстановления туризма, назвав оппозицию недоброжелателями страны, которые пытаются негативно повлиять на позитивные тенденции и тем самым ухудшить экономическое положение многих граждан Грузии.
По его словам, туризм является одним из самых инклюзивных секторов, в котором занято много людей.
"Поэтому, пожалуй, самый большой вред — это когда люди препятствуют положительным тенденциям туризма, исходя из узких политических, партийных целей", - отметил он.
Глава Минэкономики привел статистические данные, согласно которым туризм в Грузии восстановлен лишь на 65,3% по сравнению с 2019 годом, периодом до пандемии, когда отрасль стремительно развивалась.
"Сравнение с 2019 годом очень важно, потому что в то время у нас был пик… Последствия пандемии еще нужно нейтрализовать, а в данном случае ажиотаж и создание ложных представлений о том, что в Грузии избыточное количество туристов, это ущерб тенденциям, которые у нас есть", - отметил глава Минэкономики.
Сегодня "Единое национальное движение" и его соратники резко критикуют власти за то, что они из-за событий на Украине не вводят санкции против России. Власти не раз подчеркивали, что соблюдают международные финансовые санкции, но свои не вводят, так как это навредит только самой Грузии.
Что касается граждан России, въехавших в Грузию после 24 февраля и находящихся в стране по состоянию на 31 июля, их количество составляет менее 110 тысяч, то есть около 3% от населения Грузии. Это в три раза меньше, чем в 2019 году. Более того, большинство из них по национальности грузины – в России живут около миллиона грузин, заявил ранее председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.