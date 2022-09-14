https://sputnik-georgia.ru/20220914/rossiya-rasschityvaet-na-vozobnovlenie-zhenevskikh-diskussiy-270429006.html

Россия рассчитывает на возобновление Женевских дискуссий

Россия рассчитывает на возобновление Женевских дискуссий

Дипломат подчеркнул, что швейцарская сторона скомпрометировала статус нейтральной переговорной площадки после того, как Берн присоединился к антироссийским... 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T17:53+0400

2022-09-14T17:53+0400

2022-09-14T17:55+0400

политика

россия

грузия

зураб абашидзе

григорий карасин

абхазия

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женева

оон

совет федерации рф

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Российская сторона рассчитывает на возобновление Международных женевских дискуссий, призванных способствовать укреплению стабильности и безопасности в Закавказье, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар в интервью РИА Новости.В условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий, а также переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина. В последний раз встречи в рамках Женевских переговоров проводились в декабре 2021 года.По его словам, все началось с немотивированного отказа "тройки" сопредседателей (ООН, ОБСЕ, ЕС) провести планировавшийся на конец марта текущего года 56-й раунд. "За несколько недель до него организаторы уведомили о том, что встреча в намеченные ранее сроки не состоится. При этом разумные причины такой отмены приведены не были, хотя большинство делегаций выражало готовность приехать на раунд. Вместо этого от западных партнеров стали чаще слышать утверждения о невозможности "вести дела в прежнем режиме" ("no business as usual")",- рассказал Гончар.Президент: Грузия не собирается воевать>>Он подчеркнул, что швейцарская сторона "объективно скомпрометировала статус нейтральной переговорной площадки" после того, как Берн присоединился к антироссийским санкциям.Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия). В том же году был создан формат женевских переговоров, в которых участвуют в том числе представители де-факто властей Абхазии и Южной Осетии.Что касается встреч Абашидзе и Карасина, этот формат был запущен после смены власти в Грузии в 2012 году. Встречи проходят в Праге, и на них обсуждают преимущественно гуманитарные и экономические вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, россия, грузия, зураб абашидзе, григорий карасин, абхазия, швейцария, женева, оон, совет федерации рф, обсе, новости, москва, грузино-российские отношения