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Беларуси пора стать членом ШОС - Лукашенко
Беларуси пора стать членом ШОС - Лукашенко
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Беларусь решила стать полноправным членом "шанхайской семьи" - Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент страны... 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T19:45+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Беларусь решила стать полноправным членом "шанхайской семьи" - Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином в Самарканде, сообщает РИА Новости. С июля 2015 года Беларусь имеет статус наблюдателя ШОС. В Узбекистане с 15 по 16 сентября проходит саммит ШОС. Помимо выступления на заседании в расширенном составе Совета глав государств-членов, Лукашенко проводит двусторонние встречи на полях саммита.Лукашенко отметил, что Белоруссия начала сотрудничать с ШОС 12 лет назад, когда организация "только пыталась встроиться в мировой порядок"."Не спонтанно или случайно. Тогда ШОС была еще молодой организацией... Это сейчас на Шанхайскую организацию сотрудничества смотрят как на будущее, очень влиятельный полюс", — сказал Лукашенко.Лукашенко: не дадим Европе замерзнуть>>В этом году Минск официально подал заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена. Планируется, что ее рассмотрят на проходящем в Самарканде саммите.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите в Душанбе в сентябре прошлого года была запущена процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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в мире, новости, политика, александр лукашенко, беларусь, узбекистан, шос
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik.
Беларусь решила стать полноправным членом "шанхайской семьи" -
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином в Самарканде, сообщает РИА Новости
.
С июля 2015 года Беларусь имеет статус наблюдателя ШОС.
"Работая в качестве наблюдателя в организации, мы приняли решение, что пора нам стать полноправным членом нашей "шанхайской семьи". Знаю, вы нас поддержали и поддерживаете на этом пути. И мы вам за это очень благодарны", — сказал Лукашенко.
В Узбекистане с 15 по 16 сентября проходит саммит ШОС. Помимо выступления на заседании в расширенном составе Совета глав государств-членов, Лукашенко проводит двусторонние встречи на полях саммита.
Лукашенко отметил, что Белоруссия начала сотрудничать с ШОС 12 лет назад, когда организация "только пыталась встроиться в мировой порядок".
"Не спонтанно или случайно. Тогда ШОС была еще молодой организацией... Это сейчас на Шанхайскую организацию сотрудничества смотрят как на будущее, очень влиятельный полюс", — сказал Лукашенко.
В этом году Минск официально подал заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена. Планируется, что ее рассмотрят на проходящем в Самарканде саммите.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите в Душанбе в сентябре прошлого года была запущена процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.