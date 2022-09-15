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Беларуси пора стать членом ШОС - Лукашенко

Беларуси пора стать членом ШОС - Лукашенко

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Беларусь решила стать полноправным членом "шанхайской семьи" - Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент страны... 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T19:45+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Беларусь решила стать полноправным членом "шанхайской семьи" - Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином в Самарканде, сообщает РИА Новости. С июля 2015 года Беларусь имеет статус наблюдателя ШОС. В Узбекистане с 15 по 16 сентября проходит саммит ШОС. Помимо выступления на заседании в расширенном составе Совета глав государств-членов, Лукашенко проводит двусторонние встречи на полях саммита.Лукашенко отметил, что Белоруссия начала сотрудничать с ШОС 12 лет назад, когда организация "только пыталась встроиться в мировой порядок"."Не спонтанно или случайно. Тогда ШОС была еще молодой организацией... Это сейчас на Шанхайскую организацию сотрудничества смотрят как на будущее, очень влиятельный полюс", — сказал Лукашенко.Лукашенко: не дадим Европе замерзнуть>>В этом году Минск официально подал заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена. Планируется, что ее рассмотрят на проходящем в Самарканде саммите.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите в Душанбе в сентябре прошлого года была запущена процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

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