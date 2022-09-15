https://sputnik-georgia.ru/20220915/glava-minobrazovaniya-gruzii-pozdravil-shkolnikov-s-nachalom-uchebnogo-goda-270444923.html

Глава Минобразования Грузии поздравил школьников с началом учебного года

Глава Минобразования Грузии поздравил школьников с началом учебного года

Образовательный процесс в стране возобновился с 15 сентября 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T11:46+0400

2022-09-15T11:46+0400

2022-09-15T11:46+0400

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил учащихся, учителей, родителей и всю школьную общественность с началом 2022-2023 учебного года и пожелал всем успешной, продуктивной и мирной учебы.Образовательный процесс в стране возобновился с 15 сентября. В новом учебном году в школах страны с первого по двенадцатый классы будут учиться 632 726 учеников.Министр также сердечно поздравил педагогов, которые, по словам Чхенкели, своим профессионализмом и самоотверженным трудом верно служат заботе о будущем нашей страны.Здравствуй, школа, и прощайте, нервы! >>>"По-настоящему образованное поколение является прочной основой прогресса и развития Грузии. Верю, что наша молодежь с реализацией полученных в школе знаний и своих особых способностей еще не раз прославит свою родину и сделает важные шаги на благо нашей страны", - отметил министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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министерство образования и науки грузии, образование в грузии, образование, михаил чхенкели, грузия, новости, общество