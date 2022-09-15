https://sputnik-georgia.ru/20220915/glava-minobrazovaniya-gruzii-pozdravil-shkolnikov-s-nachalom-uchebnogo-goda-270444923.html
Глава Минобразования Грузии поздравил школьников с началом учебного года
Глава Минобразования Грузии поздравил школьников с началом учебного года
Образовательный процесс в стране возобновился с 15 сентября 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T11:46+0400
2022-09-15T11:46+0400
2022-09-15T11:46+0400
министерство образования и науки грузии
образование в грузии
образование
михаил чхенкели
грузия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/01/267046815_0:81:1000:644_1920x0_80_0_0_611b482808e3a5e211fe9aa0819e61fd.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил учащихся, учителей, родителей и всю школьную общественность с началом 2022-2023 учебного года и пожелал всем успешной, продуктивной и мирной учебы.Образовательный процесс в стране возобновился с 15 сентября. В новом учебном году в школах страны с первого по двенадцатый классы будут учиться 632 726 учеников.Министр также сердечно поздравил педагогов, которые, по словам Чхенкели, своим профессионализмом и самоотверженным трудом верно служат заботе о будущем нашей страны.Здравствуй, школа, и прощайте, нервы! >>>"По-настоящему образованное поколение является прочной основой прогресса и развития Грузии. Верю, что наша молодежь с реализацией полученных в школе знаний и своих особых способностей еще не раз прославит свою родину и сделает важные шаги на благо нашей страны", - отметил министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/01/267046815_0:0:1001:751_1920x0_80_0_0_c7e223cffe98e537867e2ddf6dc60b70.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство образования и науки грузии, образование в грузии, образование, михаил чхенкели, грузия, новости, общество
министерство образования и науки грузии, образование в грузии, образование, михаил чхенкели, грузия, новости, общество
Глава Минобразования Грузии поздравил школьников с началом учебного года
Образовательный процесс в стране возобновился с 15 сентября
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил учащихся, учителей, родителей и всю школьную общественность с началом 2022-2023 учебного года и пожелал всем успешной, продуктивной и мирной учебы.
Образовательный процесс в стране возобновился с 15 сентября. В новом учебном году в школах страны с первого по двенадцатый классы будут учиться 632 726 учеников.
"Особенно поздравляю наших детей - первоклассников - с переходом на новый, важный этап жизни. Сегодня они впервые открыли двери класса, где каждого ученика встретила безопасная, дружелюбная и здоровая образовательная среда", - сказал Чхенкели.
Министр также сердечно поздравил педагогов, которые, по словам Чхенкели, своим профессионализмом и самоотверженным трудом верно служат заботе о будущем нашей страны.
"По-настоящему образованное поколение является прочной основой прогресса и развития Грузии. Верю, что наша молодежь с реализацией полученных в школе знаний и своих особых способностей еще не раз прославит свою родину и сделает важные шаги на благо нашей страны", - отметил министр.