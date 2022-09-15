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Как прошла ночь на границе Армении с Азербайджаном - позиция Еревана
Как прошла ночь на границе Армении с Азербайджаном - позиция Еревана
По данным минобороны Армении, вечером в среду огонь на границе был прекращен 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T10:29+0400
2022-09-15T10:29+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Ночь на армяно-азербайджанской границе прошла без существенных инцидентов, сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян, передает РИА Новости.Ранее минобороны Армении заявило, что вечером в среду огонь на границе был прекращенВ ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.Обострение между Баку и Ереваном: ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком>>К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван, одкб
новости, в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван, одкб
Как прошла ночь на границе Армении с Азербайджаном - позиция Еревана
По данным минобороны Армении, вечером в среду огонь на границе был прекращен
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik.
Ночь на армяно-азербайджанской границе прошла без существенных инцидентов, сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян, передает РИА Новости
.
Ранее минобороны Армении заявило, что вечером в среду огонь на границе был прекращен
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.