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Катар признал водительские удостоверения Грузии

Катар признал водительские удостоверения Грузии

Проживающие в Катаре граждане Грузии смогут взять местные водительские права 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел Катара приняло решение о признании водительских прав, выданных в Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Как отмечено в сообщении ведомства, в Катаре упростили порядок замены выданных в Грузии водительских прав. В частности, граждане Грузии, которые имеют вид на жительство в Катаре, без всякого дополнительного тестирования и прохождения обязательного учебного курса, смогут заменить выданные в Грузии водительские права и взять местные водительские права соответствующей категории.Заинтересованные граждане должны обратиться в центральный офис департамента дорожного движения Катара.Что касается использования выданных в Грузии водительских прав для граждан Грузии, которые находятся в Катаре в качестве туристов, то в таком случае необходимо иметь при себе международные права, которыми можно пользоваться в Катаре в течение трех месяцев после приезда.В Грузии усложняют экзамен на получение водительских прав>>Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке и третий этап – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно пройдя все три этапа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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