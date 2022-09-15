https://sputnik-georgia.ru/20220915/lider-gruzinskoy-mechty-prokommentiroval-pismo-materi-ubitogo-programmista-270463339.html

Лидер "Грузинской мечты" прокомментировал письмо матери убитого программиста

Лидер "Грузинской мечты" прокомментировал письмо матери убитого программиста

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Письмо матери убитого год назад программиста Николоза (Нико) Кварацхелия к премьер-министру Грузии каждый должен принять близко к... 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T16:50+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Письмо матери убитого год назад программиста Николоза (Нико) Кварацхелия к премьер-министру Грузии каждый должен принять близко к сердцу, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Мать Кварацхелия Иза Омадзе обратилась в четверг с письмом к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, где просила взять дело об убийстве ее сына под личный контроль, чтобы заказчики преступления были наказаны. Семья Кварацхелия считает, что причиной его убийства были криминальные разборки, так как убитый программист – сын вора в законе Гии Кварацхелия.Детали и версии убийстваСоздатель грузинской онлайн-платформы Feedc Нико Кварацхелия был убит 15 сентября 2021 года. В 22-летнего Кварацхелия было выпущено более десяти пуль. Подозреваемые в убийстве Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер. Их задержали в пригороде Тбилиси Цхнети 7 октября в ходе спецоперации.В середине апреля Тбилисский городской суд признал Челидзе и Кавиладзе виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Челидзе получил 17 лет тюрьмы, а Кавиладзе – 16.По версии семьи и грузинских СМИ речь идет о заказном убийстве - к делу могут быть причастны сыновья вора в законе "Дато Тбилисского" - Гука и Давид Какулия. СМИ предполагают, что братья Какулия отомстили отцу основателя Feedc за то, что он якобы причастен к убийству "Дато Тбилисского".Компания Silk Road Group выражает соболезнования семье убитого основателя>>Братья Какулия были задержаны в 30 мая. Они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы Грузии, приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и попытке умышленного убийства, совершенной группой.Речь идет о кровавой разборке в районе Ваке в Тбилиси 27 мая 2022 года. Двое мужчин в масках на мопеде открыли огонь по людям, сидевшим в машине, когда она остановилась на светофоре. Двое раненых были доставлены в больницу.С делом об убийстве программиста связывают и убийство соучредителя компании Silk Road Group Левана Качарава в июне этого года.Качарава, по версии СМИ, был приближенным лицом к семье вора в законе "Дато Тбилисского". Он якобы финансировал поездку ныне осужденных Челидзе и Кавиладзе в Ереван для встречи с Гукой и Давидом Какулия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, ника кварацхелия, тбилиси, ереван, грузинская мечта, тбилисский городской суд