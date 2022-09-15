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Министр: у МВД и СГБ Грузии нет связей с ФСБ

Министр: у МВД и СГБ Грузии нет связей с ФСБ

Гомелаури заявил, что тайно встречался с представителями спецслужб Израиля, Турции, Азербайджана, Армении и других стран 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T22:07+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури опроверг утверждения о том, что он, будучи главой Службы госбезопасности, ездил во Владикавказ и Минск и тайно встречался с руководством ФСБ.Заявление о том, что Гомелаури проводил эти встречи, сделал бывший заместитель главы СГБ Грузии Сосо Гогашвили, который в настоящее время находится в заключении. Возмущенные этой информацией оппозиционеры заявили о необходимости создания в парламенте следственной комиссии.При этом он отметил, что на мероприятии в Минске, где были высокопоставленные чиновники ФСБ, также присутствовали представители служб безопасности европейских стран и США."Приехало руководство, они поздравили руководство Беларуси, так же было и в Азербайджане. Там тоже были представители США, Великобритании и России. Мы не встречались наедине", - сказал Гомелаури.Он подчеркнул, что у грузинских спецслужб нет никаких контактов со спецслужбами России."У нас нет связи", — сказал Гомелаури."Это абсурд" - глава МВД Грузии опроверг обвинения экс-чиновника СГБ>>При этом он отметил, что готов ответить на возникшие вопросы, в том числе в формате парламентской следственной комиссии."Если будет создана следственная комиссия, я приду и отвечу. Хотя у меня будет такой вопрос: даже если я встречался тайно, а я встречался со многими тайно, скажем с представителями спецслужб Израиля, Турции, Азербайджана, Армении и других стран, - это преступление? Во время войны спецслужбы встречаются и разговаривают, и это не афишируется ", - сказал Гомелаури.Гомелаури возглавлял СГБ Грузии с августа 2015 по сентябрь 2019 года, после чего вернулся на пост главы МВД Грузии, который занимал с января по сентябрь 2015 года.

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грузия, политика, новости, вахтанг гомелаури, минск, сша, азербайджан, сгб, фсб, мвд грузии