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"Это абсурд" - глава МВД Грузии опроверг обвинения экс-чиновника СГБ

"Это абсурд" - глава МВД Грузии опроверг обвинения экс-чиновника СГБ

Министр опроверг всяческую причастность к делу Гогашвили основателя правящей партии Бидзины Иванишвили 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T18:11+0400

2022-08-19T18:11+0400

2022-08-19T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури назвал абсурдом утверждения о том, что он якобы угрожал бывшему заместителю главы СГБ Сосо Гогашвили расправой над его семьей. Ранее родные Гогашвили заявили, что находящемуся в тюрьме №12 Гогашвили пригрозили арестом и физическим уничтожением членов семьи. Адвокаты же заявили, что Гогашвили несколько раз выводили в душевую, где с ним по мобильному телефону не раз разговаривал глава МВД и угрожал ему и членам его семьи.При этом он заявил, что расстроен ситуацией с Гогашвили."Он был моим заместителем почти три года. Он также был близок с моей семьей - мы сблизились семьями, и теперь, к сожалению, он говорит, что, оказывается, он три года собирал компромат на меня, нашу команду, и Гомелаури должен сидеть в тюрьме", — сказал Гомелаури.По словам министра, Гогашвили был уволен с поста заместителю главы СГБ в 2018 году, и почему это произошло - "он знает лучше всех". Также Гомелаури опроверг всяческую причастность к делу Гогашвили основателя правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили. Адвокаты Гогашвили утверждают, что разговор министра с экс-чиновником состоялся по заданию Иванишвили. Отчет НПО о фальсификации выборов в Грузии: прокуратура возбудила новое дело >>"У нас нет никакой коммуникации и не было давно. Месяцы, может годы, я уже не помню", - сказал Гомелаури.Гогашвили находится в заключении с 16 июля. Он обвиняется в превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.Революционный сценарий №2 - депутат об исследовании по тайным материалам Гогашвили >>За день до задержания он написал в соцсети, что у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года и он уже ознакомил с материалами представителей дипкорпуса, международных миссий, неправительственных организаций и СМИ.Гогашвили грозит от четырех до семи лет тюрьмы.

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грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, иосиф гогашвили, мвд грузии, сгб