https://sputnik-georgia.ru/20220915/obostrenie-na-granitse-armenii-s-azerbaydzhanom-putin-obsudit-situatsiyu-s-alievym-270459437.html

Обострение на границе Армении с Азербайджаном: Путин обсудит ситуацию с Алиевым

Обострение на границе Армении с Азербайджаном: Путин обсудит ситуацию с Алиевым

Президенты двух стран обсудят положение в зоне конфликта 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В Кремле надеются, что группа ОДКБ прибудет на армяно-азербайджанскую границу на этой неделе, эта тема будет обсуждаться на встрече президентов России и Азербайджана, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения.После обострения конфликта в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.Обострение между Баку и Ереваном: ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком>>В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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