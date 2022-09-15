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Обострение на границе Армении с Азербайджаном: Путин обсудит ситуацию с Алиевым
Обострение на границе Армении с Азербайджаном: Путин обсудит ситуацию с Алиевым
Президенты двух стран обсудят положение в зоне конфликта 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T15:36+0400
2022-09-15T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В Кремле надеются, что группа ОДКБ прибудет на армяно-азербайджанскую границу на этой неделе, эта тема будет обсуждаться на встрече президентов России и Азербайджана, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения.После обострения конфликта в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.Обострение между Баку и Ереваном: ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком>>В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, в мире, дмитрий песков, владимир путин, армения, азербайджан, ереван, одкб
россия, новости, в мире, дмитрий песков, владимир путин, армения, азербайджан, ереван, одкб
Обострение на границе Армении с Азербайджаном: Путин обсудит ситуацию с Алиевым
Президенты двух стран обсудят положение в зоне конфликта
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В Кремле надеются, что группа ОДКБ прибудет на армяно-азербайджанскую границу на этой неделе, эта тема будет обсуждаться на встрече президентов России и Азербайджана, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения.
"На этой неделе, мы надеемся, что инспекционная группа все-таки во главе с (генсеком ОДКБ Станиславом - ред.) Засем прибудет на границу с тем, чтобы подготовить потом свой отчет для глав государств ОДКБ. А завтра состоится общение (Владимира Путина - ред.) с президентом (Азербайджана Ильхамом) Алиевым, где, разумеется, это будет тоже стоять во главе повестки дня", - сказал он журналистам.
После обострения конфликта в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.