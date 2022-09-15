https://sputnik-georgia.ru/20220915/prezident-gruzii-vyskazalas-o-konflikte-armenii-s-azerbaydzhanom-270454907.html

Президент Грузии высказалась о конфликте Армении с Азербайджаном

Президент Грузии высказалась о конфликте Армении с Азербайджаном

Мирный Кавказ — это путь к более сильному, развитому и независимому региону, уверена президент 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T14:14+0400

2022-09-15T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузия осуждает опасную эскалацию между Арменией и Азербайджаном, об этом пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в соцсети Твиттер.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения.После обострения конфликта в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.Обострение между Баку и Ереваном: ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком>>В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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