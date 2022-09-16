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Главой грузинского ПЕН-центра стал Ива Пезуашвили

Главой грузинского ПЕН-центра стал Ива Пезуашвили

Выборы нового главы ПЕН-центра Грузии состоялись 15 сентября 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T13:36+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Новым руководителем грузинского ПЕН-центра стал писатель, лауреат литературных премий имени Саба, Цинандали и Европейского Союза Ива Пезуашвили, говорится на сайте организации. Писатель из Грузии удостоен премии Европейского Союза в области литературы >>>Выборы нового главы ПЕН-центра Грузии прошли 15 сентября 2022 года. На голосование были выдвинуты две кандидатуры: Георгий Майсурадзе и Ива Пезуашвили. Ранее один из кандидатов, Эрекле Дейсадзе, снял свою кандидатуру. "Согласно процедуре, кандидаты представили тезисы своей программы действий и дополнительно ответили на вопросы членов о планах на будущее. Сразу после этого состоялось голосование. Ива Пезуашвили победил большинством голосов", - отмечается в сообщении ПЕН-центра. ПЕН-центр Грузии — международная организация писателей, защищающая свободу выражения мнений авторов. Предыдущим президентом организации был Паата Шамугия, избранный на эту должность в 2018 году. До этого организацию возглавлял поэт Рати Амаглобели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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