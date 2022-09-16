https://sputnik-georgia.ru/20220916/popravki-k-vyboram-v-gruzii-partiynye-spiski-kandidatov-sokratyatsya-270484628.html

Поправки к выборам в Грузии: партийные списки кандидатов сократятся

Поправки к выборам в Грузии: партийные списки кандидатов сократятся

Правящая партия работает над поправками по просьбе оппозиционных парламентских партий "Гирчи" и "Граждане" 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T11:38+0400

2022-09-16T11:38+0400

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политика

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парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Минимальное количество кандидатов в депутаты парламента Грузии в партийных списках сократится до 76 (всего в парламенте 150 депутатов), заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе.По действующему на сегодняшний день закону, количество кандидатов в депутаты парламента в партийном списке должно быть не менее 100 и не более 200. Также согласно закону, до 2024 года парламентские выборы проводятся в Грузии по смешанной системе - по партийным спискам (120 депутатов) и в мажоритарных округах (30 депутатов).В случае выборов в районные сакребуло, согласно планируемым поправкам, в пропорциональных списках партий должно будет быть не менее половины списочного состава того или иного местного собрания. Количество депутатов сакребуло в разных районах отличается.По действующему закону, количество кандидатов в партийном списке должно быть не меньше, чем общее количество депутатов, избираемых в сакребуло по пропорциональной системе. По словам Миканадзе, правящая партия работает над соответствующими поправками по просьбе оппозиционных парламентских партий "Гирчи" и "Граждане".Проведение избирательной реформы с учетом рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Электронные выборы в Грузии могут пройти на 90% участков – Кобахидзе>>Для проведения реформы в парламенте Грузии создана рабочая группа под руководством Гиви Миканадзе.Процесс бойкотирует часть парламентской оппозиции – крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", "Лело" и "Стартегия Агмашенебели". Они намерены инициировать свой законопроект по избирательной системе.В правящей команде заявляют, что цель этих оппозиционеров – навредить процессу, но это не произойдет, так как работа продолжается прозрачно и конструктивно.Начиная с 2024 года парламентские выборы в Грузии будут проходить уже не по смешанной системе, а исключительно по пропорциональной, то есть только по партийным спискам.

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политика, грузия, новости, обсе, венецианская комиссия, парламент грузии