https://sputnik-georgia.ru/20220916/popravki-k-vyboram-v-gruzii-partiynye-spiski-kandidatov-sokratyatsya-270484628.html
Поправки к выборам в Грузии: партийные списки кандидатов сократятся
Поправки к выборам в Грузии: партийные списки кандидатов сократятся
Правящая партия работает над поправками по просьбе оппозиционных парламентских партий "Гирчи" и "Граждане" 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T11:38+0400
2022-09-16T11:38+0400
2022-09-16T11:58+0400
политика
грузия
новости
обсе
венецианская комиссия
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261614571_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e149d034070883bc65505cb5be59191d.jpg
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Минимальное количество кандидатов в депутаты парламента Грузии в партийных списках сократится до 76 (всего в парламенте 150 депутатов), заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе.По действующему на сегодняшний день закону, количество кандидатов в депутаты парламента в партийном списке должно быть не менее 100 и не более 200. Также согласно закону, до 2024 года парламентские выборы проводятся в Грузии по смешанной системе - по партийным спискам (120 депутатов) и в мажоритарных округах (30 депутатов).В случае выборов в районные сакребуло, согласно планируемым поправкам, в пропорциональных списках партий должно будет быть не менее половины списочного состава того или иного местного собрания. Количество депутатов сакребуло в разных районах отличается.По действующему закону, количество кандидатов в партийном списке должно быть не меньше, чем общее количество депутатов, избираемых в сакребуло по пропорциональной системе. По словам Миканадзе, правящая партия работает над соответствующими поправками по просьбе оппозиционных парламентских партий "Гирчи" и "Граждане".Проведение избирательной реформы с учетом рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Электронные выборы в Грузии могут пройти на 90% участков – Кобахидзе>>Для проведения реформы в парламенте Грузии создана рабочая группа под руководством Гиви Миканадзе.Процесс бойкотирует часть парламентской оппозиции – крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", "Лело" и "Стартегия Агмашенебели". Они намерены инициировать свой законопроект по избирательной системе.В правящей команде заявляют, что цель этих оппозиционеров – навредить процессу, но это не произойдет, так как работа продолжается прозрачно и конструктивно.Начиная с 2024 года парламентские выборы в Грузии будут проходить уже не по смешанной системе, а исключительно по пропорциональной, то есть только по партийным спискам.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261614571_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_77e010f76661b39c9dc2389678e2cf4c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, обсе, венецианская комиссия, парламент грузии
политика, грузия, новости, обсе, венецианская комиссия, парламент грузии
Поправки к выборам в Грузии: партийные списки кандидатов сократятся
11:38 16.09.2022 (обновлено: 11:58 16.09.2022)
Правящая партия работает над поправками по просьбе оппозиционных парламентских партий "Гирчи" и "Граждане"
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Минимальное количество кандидатов в депутаты парламента Грузии в партийных списках сократится до 76 (всего в парламенте 150 депутатов), заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе.
По действующему на сегодняшний день закону, количество кандидатов в депутаты парламента в партийном списке должно быть не менее 100 и не более 200. Также согласно закону, до 2024 года парламентские выборы проводятся в Грузии по смешанной системе - по партийным спискам (120 депутатов) и в мажоритарных округах (30 депутатов).
В случае выборов в районные сакребуло, согласно планируемым поправкам, в пропорциональных списках партий должно будет быть не менее половины списочного состава того или иного местного собрания. Количество депутатов сакребуло в разных районах отличается.
По действующему закону, количество кандидатов в партийном списке должно быть не меньше, чем общее количество депутатов, избираемых в сакребуло по пропорциональной системе.
По словам Миканадзе, правящая партия работает над соответствующими поправками по просьбе оппозиционных парламентских партий "Гирчи" и "Граждане".
Проведение избирательной реформы с учетом рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Для проведения реформы в парламенте Грузии создана рабочая группа под руководством Гиви Миканадзе.
Процесс бойкотирует часть парламентской оппозиции – крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", "Лело" и "Стартегия Агмашенебели". Они намерены инициировать свой законопроект по избирательной системе.
В правящей команде заявляют, что цель этих оппозиционеров – навредить процессу, но это не произойдет, так как работа продолжается прозрачно и конструктивно.
Начиная с 2024 года парламентские выборы в Грузии будут проходить уже не по смешанной системе, а исключительно по пропорциональной, то есть только по партийным спискам.