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Россия готова подарить удобрения развивающимся странам - Путин

Россия готова подарить удобрения развивающимся странам - Путин

Путин проинформировал генсека ООН о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T13:50+0400

2022-09-16T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.В Самарканде 15-16 сентября проходит саммит ШОС. В этой международной организации, основанной в 2001 году, участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.Ранее, 22 июля, Россия, Турция, Украина и ООН заключили соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Спрос на перевалку минеральных удобрений через Грузию растет>>Достигнутая в Стамбуле сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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