https://sputnik-georgia.ru/20220915/spros-na-perevalku-mineralnykh-udobreniy-cherez-gruziyu-rastet-270470557.html

Спрос на перевалку минеральных удобрений через Грузию растет

Спрос на перевалку минеральных удобрений через Грузию растет

Развитие Грузии как международного транзитного хаба является одним из приоритетов правительства Грузии 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T21:38+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Спрос на перевалку минеральных удобрений через порты Грузии растет на фоне торговых и транзитных ограничений, связанных с событиями на Украине, заявили участники масштабной конференции "Argus Минеральные удобрения — 2022. Рынки стран СНГ, Каспия и Черного моря", которая прошла в Батуми уже во второй раз.На мероприятие съехались более 250 делегатов из разных стран, в том числе представители логистических, торговых компаний, производители, представители портов, экспедиторы, представители госорганизаций, которые также участвуют в процессе транспортировки.Среди тем обсуждения были тенденции на международном рынке удобрений, изменение товарных потоков удобрений на региональных рынках стран ближнего зарубежья, рынок карбамида в регионах Каспия, Черного и Средиземного морей и другие.В условиях введенных из-за конфликта на Украине ограничений растет спрос на удобрения из Центральной Азии. Сами центральноазиатские и кавказские производители ищут новые пути для экспорта. Сейчас большее количество груза направляется по Транскавказскому коридору на Черное море.Транспортные коридоры, которые идут из Центральной Азии на мировой рынок, проходят через Каспий, через Азербайджан и выходят на морские порты Грузии.По словам Братцева, идет большая переориентация на порты Грузии - страна играет важную роль для производителей минеральных удобрений в Узбекистане, Казахстане, Туркмении, Азербайджане.Грузия стремится стать "цифровым хабом" региона>>Братцев отметил, что в условиях увеличения интереса к грузопотоку через грузинские порты представители власти и бизнеса Грузии уделают этому вопросу большое внимание и реагируют соответствующим образом."Мощности по перевалке растут, инфраструктура улучшается. Со стороны думаю, что Грузия делает достаточно много для увеличения роли страны в мировой логистике, и надо продолжать развиваться в том же направлении", - заявил Братцев.Как пояснил эксперт, спрос на минеральные удобрения существует всегда, так как это одна из частей цепочки производства продовольствия.Компания Ротшильдов подготовила стратегию создание в Грузии финансового хаба>>Проведение конференции Argus, как считает гендиректор и председатель компании IK Group Камал Гусейн, очень важно для развития отрасли, так как собирает ведущих специалистов сферы и открывает большие возможности для нового сотрудничества и партнерских связей.По его словам, в Европе большой спрос на азотные удобрения, поэтому компании нужно развивать это направление. А чтобы выйти на европейское направление, IK Group будет пользоваться услугами грузинской портовой инфраструктуры и потенциалом грузинского транспортного коридора в целом.Конференция поможет Грузии привлечь новых инвесторов, сказал гендиректор грузинской компании Wondernet Express Investment Group Мамука Мурджикнели.Wondernet Express Investment Group, американская компания Trammo и IK Group выступили партнерами мероприятия. В Грузии выросло число транспортных и пассажирских перевозок>>Мурджикнели рассказал об успехах нового мультимодального терминала минеральных удобрений для перевозки гранулированного карбамида в порту Батуми, построенного на инвестиции компании. По его словам, в 2021 году батумский терминал переработал 700 тонн минеральных удобрений.Развитие Грузии как международного транзитного хаба является одним из приоритетов правительства Грузии. Власти проводят масштабные работы по улучшению инфраструктуры для увеличения объема грузоперевозок.По данным Минэкономики Грузии, за шесть месяцев 2022 года объем обработанных грузов в портах Поти и Батуми составил 6,3 миллиона тонн, что на 17,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.Из них общее количество контейнеров, обработанных в морских портах Поти и Батуми, составило 220 957 TEU, что на 8,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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