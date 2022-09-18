https://sputnik-georgia.ru/20220918/zemletryasenie-magnitudoy-72-proizoshlo-u-beregov-tayvanya-est-ugroza-tsunami-270531485.html

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Тайваня: есть угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Тайваня: есть угроза цунами

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала 18.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-18T13:04+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Тайване — есть риск цунами, сообщает Геологическая служба США (USGS).По информации сейсмологов, землетрясение зафиксировано в 6.44 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 85 километрах к востоку от района Юйцзин. Очаг залегал на глубине 10 километров. Есть угроза цунами.Отмечается, что информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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