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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Тайваня: есть угроза цунами
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Тайваня: есть угроза цунами
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала 18.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-18T13:04+0400
2022-09-18T13:04+0400
2022-09-18T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Тайване — есть риск цунами, сообщает Геологическая служба США (USGS).По информации сейсмологов, землетрясение зафиксировано в 6.44 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 85 километрах к востоку от района Юйцзин. Очаг залегал на глубине 10 километров. Есть угроза цунами.Отмечается, что информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, происшествия, тайвань, землетрясение
в мире, новости, происшествия, тайвань, землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Тайваня: есть угроза цунами
13:04 18.09.2022 (обновлено: 13:33 18.09.2022)
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Тайване — есть риск цунами, сообщает
Геологическая служба США (USGS).
По информации сейсмологов, землетрясение зафиксировано в 6.44 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 85 километрах к востоку от района Юйцзин. Очаг залегал на глубине 10 километров. Есть угроза цунами.
Отмечается, что информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.