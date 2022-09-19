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Оппозиция препятствует деполяризации – депутат от "Грузинской мечты"
Оппозиция препятствует деполяризации – депутат от "Грузинской мечты"
Поведение оппозиции наводит на мысль, что они против евроинтеграции Грузии, считает депутат от большинства 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T16:17+0400
2022-09-19T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. "Радикальная оппозиция" целенаправленно нарушает главную рекомендацию Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата - устранение деполяризации, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуда Гудушаури.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп. "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии", а также ряд независимых оппозиционных депутатов и НПО работают отдельно.По словам депутата, "кокетство радикальной оппозиции, которая анонсирует альтернативные законопроекты и подобные абсурдные глупости", противоречит самой важной из рекомендаций – деполяризации.Между тем, отказавшиеся от работы с предложенном властями формате оппозиционеры говорят, что реализация 12 условий ЕС и получение статуса кандидата на вступление в ЕС является "историческим шансом и главной задачей Грузии".Эти оппозиционеры намерены инициировать в парламенте свои законопроекты до конца сентября."Оппозиция занимается вредительством" - депутат&gt;&gt;Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
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политика, новости, грузия, тбилиси, грузинская мечта, единое нацдвижение
политика, новости, грузия, тбилиси, грузинская мечта, единое нацдвижение

Оппозиция препятствует деполяризации – депутат от "Грузинской мечты"

16:17 19.09.2022
© photo: Sputnik / StringerИзбирательный штаб партии "Грузинская мечта"
Избирательный штаб партии Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Поведение оппозиции наводит на мысль, что они против евроинтеграции Грузии, считает депутат от большинства
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. "Радикальная оппозиция" целенаправленно нарушает главную рекомендацию Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата - устранение деполяризации, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуда Гудушаури.
Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп. "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии", а также ряд независимых оппозиционных депутатов и НПО работают отдельно.
По словам депутата, "кокетство радикальной оппозиции, которая анонсирует альтернативные законопроекты и подобные абсурдные глупости", противоречит самой важной из рекомендаций – деполяризации.
"Эти радикальные, кокетливые группы намеренно нарушают этот пункт, что легитимно заставляет думать, что их целью не является наша перспектива как страны и евроинтеграция", - заявил Гудушаури журналистам.
Между тем, отказавшиеся от работы с предложенном властями формате оппозиционеры говорят, что реализация 12 условий ЕС и получение статуса кандидата на вступление в ЕС является "историческим шансом и главной задачей Грузии".
Эти оппозиционеры намерены инициировать в парламенте свои законопроекты до конца сентября.
"Оппозиция занимается вредительством" - депутат>>
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
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