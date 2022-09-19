https://sputnik-georgia.ru/20220919/oppozitsiya-prepyatstvuet-depolyarizatsii--deputat-ot-gruzinskoy-mechty-270563306.html

Оппозиция препятствует деполяризации – депутат от "Грузинской мечты"

Оппозиция препятствует деполяризации – депутат от "Грузинской мечты"

Поведение оппозиции наводит на мысль, что они против евроинтеграции Грузии, считает депутат от большинства 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T16:17+0400

2022-09-19T16:17+0400

2022-09-19T16:17+0400

политика

новости

грузия

тбилиси

грузинская мечта

единое нацдвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259328513_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_9ef1dfb4a632497e9f6308985ac4b9d1.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. "Радикальная оппозиция" целенаправленно нарушает главную рекомендацию Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата - устранение деполяризации, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуда Гудушаури.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп. "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии", а также ряд независимых оппозиционных депутатов и НПО работают отдельно.По словам депутата, "кокетство радикальной оппозиции, которая анонсирует альтернативные законопроекты и подобные абсурдные глупости", противоречит самой важной из рекомендаций – деполяризации.Между тем, отказавшиеся от работы с предложенном властями формате оппозиционеры говорят, что реализация 12 условий ЕС и получение статуса кандидата на вступление в ЕС является "историческим шансом и главной задачей Грузии".Эти оппозиционеры намерены инициировать в парламенте свои законопроекты до конца сентября."Оппозиция занимается вредительством" - депутат>>Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, тбилиси, грузинская мечта, единое нацдвижение