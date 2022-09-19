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Ответных визовых ограничений не будет - посол России
Ответных визовых ограничений не будет - посол России
Страны Запада пренебрегают ценностями, которые сами же декларировали, считает посол 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T11:37+0400
2022-09-19T11:37+0400
2022-09-19T11:37+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Россия не станет вводить визовые ограничения в ответ на действия Запада, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.По словам посла, ему не хотелось бы строить предположений относительно возможного сокращения выдачи виз россиянам со стороны Германии. "Берлин изначально не поддерживал наиболее радикальные предложения известной группы стран, в том числе с учётом наличия в ФРГ многомиллионной русскоязычной диаспоры, поддерживающей связи с родственниками и друзьями в России", - заявил Нечаев.При этом посол отметил, что "логика в действиях наших европейских соседей прослеживается не всегда".В ЕС есть желающие прекратить поддержку Украины - Боррель>>"Очевидно, что они испытывают проблемы с постоянным пополнением каталога антироссийских санкций, чего требуют в Брюсселе и Вашингтоне. Непопулярные шаги бьют и по интересам собственных граждан", - подчеркнул Нечаев.По его словам, страны Запада пренебрегают ценностями, которые сами же декларировали.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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+74956456601
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новости, россия, владимир путин, в мире, германия, украина, брюссель, обострение ситуации вокруг украины 2022
новости, россия, владимир путин, в мире, германия, украина, брюссель, обострение ситуации вокруг украины 2022
Ответных визовых ограничений не будет - посол России
Страны Запада пренебрегают ценностями, которые сами же декларировали, считает посол
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik.
Россия не станет вводить визовые ограничения в ответ на действия Запада, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в интервью РИА Новости
.
"Как четко дал понять президент России, мы в такие игры играть не собираемся. Двери нашей страны останутся открыты для всех желающих", - сказал Нечаев.
По словам посла, ему не хотелось бы строить предположений относительно возможного сокращения выдачи виз россиянам со стороны Германии.
"Берлин изначально не поддерживал наиболее радикальные предложения известной группы стран, в том числе с учётом наличия в ФРГ многомиллионной русскоязычной диаспоры, поддерживающей связи с родственниками и друзьями в России", - заявил Нечаев.
При этом посол отметил, что "логика в действиях наших европейских соседей прослеживается не всегда".
"Очевидно, что они испытывают проблемы с постоянным пополнением каталога антироссийских санкций, чего требуют в Брюсселе и Вашингтоне. Непопулярные шаги бьют и по интересам собственных граждан", - подчеркнул Нечаев.
По его словам, страны Запада пренебрегают ценностями, которые сами же декларировали.
"Теперь вот решили взяться за визовые ограничения вопреки всем тем ценностям, которые ранее сами повсеместно декларировали, включая соблюдение базовых прав и свобод человека, а также отказ от дискриминации по национальному признаку", - заключил Нечаев.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.