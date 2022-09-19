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Ответных визовых ограничений не будет - посол России

Ответных визовых ограничений не будет - посол России

Страны Запада пренебрегают ценностями, которые сами же декларировали, считает посол 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T11:37+0400

2022-09-19T11:37+0400

2022-09-19T11:37+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Россия не станет вводить визовые ограничения в ответ на действия Запада, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.По словам посла, ему не хотелось бы строить предположений относительно возможного сокращения выдачи виз россиянам со стороны Германии. "Берлин изначально не поддерживал наиболее радикальные предложения известной группы стран, в том числе с учётом наличия в ФРГ многомиллионной русскоязычной диаспоры, поддерживающей связи с родственниками и друзьями в России", - заявил Нечаев.При этом посол отметил, что "логика в действиях наших европейских соседей прослеживается не всегда".В ЕС есть желающие прекратить поддержку Украины - Боррель>>"Очевидно, что они испытывают проблемы с постоянным пополнением каталога антироссийских санкций, чего требуют в Брюсселе и Вашингтоне. Непопулярные шаги бьют и по интересам собственных граждан", - подчеркнул Нечаев.По его словам, страны Запада пренебрегают ценностями, которые сами же декларировали.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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новости, россия, владимир путин, в мире, германия, украина, брюссель, обострение ситуации вокруг украины 2022