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Проспект в центре Тбилиси снова открыт

Проспект в центре Тбилиси снова открыт

Мэрия Тбилиси выделила на этот масштабный проект около 2,2 миллиона долларов 19.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Проспект Меликишвили в центре Тбилиси снова открыт - обновлены все подземные коммуникации и проложен асфальт, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.Проспект Меликишвили был перекрыт с 17 июня. Масштабный проект предусматривает замену подземных коммуникаций - систем водоснабжения, газовых труб, сточных вод, проведение под землей линии электропередачи, а также монтаж светодиодного освещения LED.Проектом также предусмотрены новые автобусные остановки, выделенные линии для общественного транспорта и велодорожки, а также адаптация проспекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья.Главные участки дороги через Рикотский перевал будут открыты к 2024 году>>Мэрия Тбилиси выделила на проект 6 388 000 лари (около 2,2 миллиона долларов).В ближайшее время аналогичные ремонтные работы начнутся на территории от Тбилисского концертного зала (филармония) до улицы Костава. Проект завершится в ноябре 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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