https://sputnik-georgia.ru/20220919/ssha-podderzhat-tayvan-v-sluchae-voyny-s-kitaem---bayden-270546104.html
США поддержат Тайвань в случае войны с Китаем - Байден
США поддержат Тайвань в случае войны с Китаем - Байден
Президент США также заявил, что Вашингтон продолжает признавать территориальную целостность Китая 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T11:52+0400
2022-09-19T11:52+0400
2022-09-19T11:52+0400
в мире
новости
политика
джо байден
тайвань
китай
сша
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1e/268047502_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c61fcb01cc1dfa1487f5219a9834bec1.jpg
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. США встанут на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта с Китаем, передает РИА Новости слова американского президента Джо Байдена из интервью телеканалу CBS.Между тем, президент США заявил, что Вашингтон продолжает признавать территориальную целостность Китая."Мы согласны с тем, под чем мы подписались много лет назад. И с тем, что существует политика "одного Китая", и с тем, что Тайвань принимает собственные решения о суверенитете. Мы не поощряем Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом", — заявил Байден.Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Китай продолжает серию военных учений у Тайваня>>Ответственность за все негативные последствия МИД КНР возложил на США и Тайвань.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
тайвань
китай
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1e/268047502_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_9bcb13484ebde9c2ff51f7b2464d83c7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, джо байден, тайвань, китай, сша, конгресс сша
в мире, новости, политика, джо байден, тайвань, китай, сша, конгресс сша
США поддержат Тайвань в случае войны с Китаем - Байден
Президент США также заявил, что Вашингтон продолжает признавать территориальную целостность Китая
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik.
США встанут на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта с Китаем, передает РИА Новости
слова американского президента Джо Байдена из интервью телеканалу CBS.
"Да, в том случае, если будет беспрецедентная атака", — заявил Байден.
Между тем, президент США заявил, что Вашингтон продолжает признавать территориальную целостность Китая.
"Мы согласны с тем, под чем мы подписались много лет назад. И с тем, что существует политика "одного Китая", и с тем, что Тайвань принимает собственные решения о суверенитете. Мы не поощряем Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом", — заявил Байден.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры.
Ответственность за все негативные последствия МИД КНР возложил на США и Тайвань.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.