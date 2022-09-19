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США поддержат Тайвань в случае войны с Китаем - Байден

США поддержат Тайвань в случае войны с Китаем - Байден

Президент США также заявил, что Вашингтон продолжает признавать территориальную целостность Китая 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T11:52+0400

2022-09-19T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. США встанут на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта с Китаем, передает РИА Новости слова американского президента Джо Байдена из интервью телеканалу CBS.Между тем, президент США заявил, что Вашингтон продолжает признавать территориальную целостность Китая."Мы согласны с тем, под чем мы подписались много лет назад. И с тем, что существует политика "одного Китая", и с тем, что Тайвань принимает собственные решения о суверенитете. Мы не поощряем Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом", — заявил Байден.Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Китай продолжает серию военных учений у Тайваня>>Ответственность за все негативные последствия МИД КНР возложил на США и Тайвань.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.

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