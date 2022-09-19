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Строительство автомагистрали в Кахети: министр рассказал о ходе проекта
Строительство автомагистрали в Кахети: министр рассказал о ходе проекта
Правительство уже подписало контракты общей стоимостью 188 млн долларов, заявил Карселадзе 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T09:01+0400
2022-09-19T09:01+0400
2022-09-19T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Строительство 35-километрового участка новой четырехполосной автомагистрали в Кахети будет завершено в 2024 году, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе.По его словам, правительство уже подписало контракты общей стоимостью 527 миллионов лари (188 млн долларов).Как заявил министр, продолжаются тендерные процедуры по участку Сагареджо-Бадиаури. Всего, согласно плану правительства, планируется построить 85-километровую автомагистраль.С точки зрения повышения безопасности дорожного движения, по словам министра, значительный эффект уже показала открытая в прошлом году Гурджаанская объездная дорога, которая вдвое сократила время в пути.В настоящее время продолжается строительство такого же важного участка дороги Бакурцихе-Цнори.Правительство Грузии летом 2021 года представило проект строительства новой автомагистрали в направлении Кахети и объявило три тендера на строительство 35,2-километрового участка до Сагареджо.Эти тендеры завершились в конце прошлого года, и с компаниями-победителями были подписаны контракты на сумму 537,8 млн лари.Включая 17-километровый участок, финансируемый Всемирным банком, всего в Кахети будет построено 52,2 км новой автомагистрали, общая стоимость которой составит 832,5 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, ираклий карселадзе, кахети, тбилиси, сагареджо, всемирный банк
грузия, экономика, новости, ираклий карселадзе, кахети, тбилиси, сагареджо, всемирный банк
Строительство автомагистрали в Кахети: министр рассказал о ходе проекта
Правительство уже подписало контракты общей стоимостью 188 млн долларов, заявил Карселадзе
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Строительство 35-километрового участка новой четырехполосной автомагистрали в Кахети будет завершено в 2024 году, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе.
"В следующем году будет открыт первый участок, а в 2024 году - оставшиеся 2 участка, и самый сложный участок Тбилиси-Сагареджо уже будет завершен", - сказал Карселадзе.
По его словам, правительство уже подписало контракты общей стоимостью 527 миллионов лари (188 млн долларов).
Как заявил министр, продолжаются тендерные процедуры по участку Сагареджо-Бадиаури. Всего, согласно плану правительства, планируется построить 85-километровую автомагистраль.
С точки зрения повышения безопасности дорожного движения, по словам министра, значительный эффект уже показала открытая в прошлом году Гурджаанская объездная дорога, которая вдвое сократила время в пути.
В настоящее время продолжается строительство такого же важного участка дороги Бакурцихе-Цнори.
Правительство Грузии летом 2021 года представило проект строительства новой автомагистрали в направлении Кахети и объявило три тендера на строительство 35,2-километрового участка до Сагареджо.
Эти тендеры завершились в конце прошлого года, и с компаниями-победителями были подписаны контракты на сумму 537,8 млн лари.
Включая 17-километровый участок, финансируемый Всемирным банком, всего в Кахети будет построено 52,2 км новой автомагистрали, общая стоимость которой составит 832,5 миллиона лари.