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Строительство автомагистрали в Кахети: министр рассказал о ходе проекта

Строительство автомагистрали в Кахети: министр рассказал о ходе проекта

Правительство уже подписало контракты общей стоимостью 188 млн долларов, заявил Карселадзе 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Строительство 35-километрового участка новой четырехполосной автомагистрали в Кахети будет завершено в 2024 году, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе.По его словам, правительство уже подписало контракты общей стоимостью 527 миллионов лари (188 млн долларов).Как заявил министр, продолжаются тендерные процедуры по участку Сагареджо-Бадиаури. Всего, согласно плану правительства, планируется построить 85-километровую автомагистраль.С точки зрения повышения безопасности дорожного движения, по словам министра, значительный эффект уже показала открытая в прошлом году Гурджаанская объездная дорога, которая вдвое сократила время в пути.В настоящее время продолжается строительство такого же важного участка дороги Бакурцихе-Цнори.Правительство Грузии летом 2021 года представило проект строительства новой автомагистрали в направлении Кахети и объявило три тендера на строительство 35,2-километрового участка до Сагареджо.Эти тендеры завершились в конце прошлого года, и с компаниями-победителями были подписаны контракты на сумму 537,8 млн лари.Включая 17-километровый участок, финансируемый Всемирным банком, всего в Кахети будет построено 52,2 км новой автомагистрали, общая стоимость которой составит 832,5 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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