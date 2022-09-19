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"В Грузии ощущается безопасность" - авторитетный старец Афона

"В Грузии ощущается безопасность" - авторитетный старец Афона

По словам священнослужителя, он пригласил премьер-министра Грузии в Ватопедский монастырь 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T10:43+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. В Грузии у человека есть ощущение стабильности и безопасности, сказал Игумен Ватопедского монастыря Ефрем, один из наиболее известных и авторитетных афонских старцев.Архимандрит Ефрем вместе с членами делегации прибыл в Грузию 15 сентября. На второй день, 16 сентября, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял его в администрации правительства.По словам архимандрита, за это он поблагодарил Гарибашвили и пожелал, чтобы с Божьей помощью премьер так же продолжил управлять страной."Он разумный, чистый человек. Он также обладает особой проницательностью и очень разумно управляет страной… Мы молимся за него, и Патриарх тоже любит премьера. В целом церковь довольна им. Это очень положительный фактор", - отметил архимандрит Ефрем.По словам священнослужителя, он пригласил премьер-министра Грузии в Ватопедский монастырь."Не знаю, знаете ли вы, что глав православных стран особо встречают на Афоне, по византийской традиции. Мы будем очень рады, если устроим подобную встречу и господину Ираклию", - отметил Ефрем.Премьер-министр Ираклий Гарибашвили не раз заверял жителей страны в том, что им ничего не угрожает, и обещал сохранить мир и стабильность в Грузии. По словам главы грузинского правительства, все решения будут приниматься исключительно исходя из национальных интересов Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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