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В Грузии выявили сотни случаев продажи лекарств без рецепта

В Грузии выявили сотни случаев продажи лекарств без рецепта

Без рецепта в Грузии можно купить медикаменты третьей группы, у которых меньше всего побочных эффектов 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T19:34+0400

2022-09-19T19:34+0400

2022-09-19T19:34+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. В аптеках Грузии выявлено 939 фактов продажи лекарств второй группы без рецепта, говорится в пресс-релизе Минздрава.Ко второй группе относятся антибиотики, гормональные средства, антидепрессанты и другие лекарства - то есть те, неправильное использование которых может нанести значительный вред здоровью человека.Правила выдачи лекарств второй группы нарушали как в сетевых, так и в несетевых аптеках. Инспекторы Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности при Минздраве составили протоколы административного правонарушения и отправили в суд.Минздрав Грузии работает над установкой референтных цен на лекарства>>С 1 марта рецепты на лекарства, относящийся ко второй группе, должны быть выписаны только в электронном виде.Без рецепта в Грузии можно купить медикаменты третьей группы, у которых меньше всего побочных эффектов. К ним относятся жаропонижающие, обезболивающие средства, медикаменты против простуды и гриппа, а также для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.Со списком медикаментов, которые разрешено выдавать без рецепта в случае оказания неотложной помощи, можно ознакомиться на сайте Минздрава.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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