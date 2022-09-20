https://sputnik-georgia.ru/20220920/bylo-sereznoe-vooruzhenie---zamglavy-mvd-o-spetsoperatsii-v-banke-gruzii-270627105.html

"Было серьезное вооружение" - замглавы МВД о спецоперации в "Банке Грузии"

"Было серьезное вооружение" - замглавы МВД о спецоперации в "Банке Грузии"

Замминистра подчеркнул, что обвиняемый не является сотрудником МВД Грузии 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T23:27+0400

2022-09-20T23:27+0400

2022-09-20T23:35+0400

грузия

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мвд грузии

захват заложников

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ТБИЛИСИ, 20 сен - Sputnik. Главной задачей сил особого назначения было не позволить взявшему в заложники людей в филиале "Банка Грузии" в Кутаиси взорвать гранату, заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе журналистам.Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени и взял в заложники 14 человек. Мужчина обвесил себя и установил на входной двери, как он заявил сам, взрывчатку и потребовал 2 миллиона долларов.Спецоперация МВД длилась около девяти часов. Освобождение заложников производилось поэтапно. Злоумышленник был задержан, так и не получив желаемых денег - под конец он сократил требуемую сумму до 1,5 миллиона долларов."У нападавшего было довольно-таки серьезное вооружение – нож, огнестрельное оружие, граната, другие вещества, по которым уже назначена экспертиза", - сказал Дарахвелидзе.Спецоперация в "Банке Грузии" завершена - МВД сделало заявление>>Он подчеркнул, что обвиняемый не является сотрудником МВД Грузии. По данным СМИ, это некий Григол Нарсия.Переговоры с захватчиком велись посредством заложников. Кроме того, злоумышленник заставлял заложников периодически выходить в прямой эфир посредством соцсетей. Именно из этих эфиров все узнали, что на территории банка была взрывчатка и чего требует захватчик.Изначально мужчина требовал 2 миллиона долларов, а позже к этому добавились вертолет, рация и флаг России.Мужчина обвиняется в совершении террористического акта, взятии людей в заложники в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов.Небезопасно! ТОП громких захватов заложников в Грузии>>В ближайшее время задержанному официально будет предъявлено обвинение, сказал Дарахвелидзе.Что касается заложников, их после освобождения опрашивают следователи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, происшествия, новости, кутаиси, "банк грузии", мвд грузии, захват заложников