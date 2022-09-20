https://sputnik-georgia.ru/20220920/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-razvivatsya--dannye-statistiki-za-dva-kvartala-270576384.html

Экономика Грузии продолжает развиваться – данные статистики за два квартала

Экономика Грузии продолжает развиваться – данные статистики за два квартала

ВВП за апрель-июнь 2022 года составил 6,3 миллиарда долларов 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T07:01+0400

2022-09-20T07:01+0400

2022-09-20T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии во втором квартале 2022 года составил 7,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а в первом полугодии – 10,5%, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).По текущим ценам ВВП за апрель-июнь 2022 года составил 17,9 миллиарда лари (6,3 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 8,2%, а ВВП на душу населения составил 1,7 миллиарда долларов (год назад – 1,5 миллиарда доллара).Сферы – лидеры по ростуВажную роль в росте ВВП во втором квартале сыграли сферы электроэнергии, транспорта, сельского хозяйства, образования, а также оптовой и розничной торговли.Спад был зафиксирован в сферах здравоохранения (-12,7%), недвижимости (-2,7%) и строительства (-3,2%), перерабатывающая промышленность (-1,6%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом, говорится в материалах "Сакстат".Почему растет экономика ГрузииУвеличение экспорта, объема денежных переводов из-за рубежа, и восстановление туризма называются основными факторами, влияющими на рост экономики Грузии.По словам премьера Ираклия Гарибашвили, все эти успехи в экономике, результат разумной, правильной политики правительства, отметив, что эти положительные тенденции нужно сохранить и впредь.Исходя из текущих высоких темпов экономического роста Грузии, правительство повысило прогноз роста ВВП с 6% до 8,5%. С учетом фактических показателей прогноз дефлятора ВВП составляет 10,5%. Прогноз номинального ВВП установлен на уровне 72,2 миллиарда лари, а ВВП в расчете на душу населения превышает 6,5 тысячи долларов.Доходы от туризма превысили 2 миллиарда долларов>>После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, сакстат