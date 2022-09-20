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Экономика Грузии продолжает развиваться – данные статистики за два квартала
Экономика Грузии продолжает развиваться – данные статистики за два квартала
ВВП за апрель-июнь 2022 года составил 6,3 миллиарда долларов 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T07:01+0400
2022-09-20T07:01+0400
экономика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
сакстат
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии во втором квартале 2022 года составил 7,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а в первом полугодии – 10,5%, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).По текущим ценам ВВП за апрель-июнь 2022 года составил 17,9 миллиарда лари (6,3 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 8,2%, а ВВП на душу населения составил 1,7 миллиарда долларов (год назад – 1,5 миллиарда доллара).Сферы – лидеры по ростуВажную роль в росте ВВП во втором квартале сыграли сферы электроэнергии, транспорта, сельского хозяйства, образования, а также оптовой и розничной торговли.Спад был зафиксирован в сферах здравоохранения (-12,7%), недвижимости (-2,7%) и строительства (-3,2%), перерабатывающая промышленность (-1,6%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом, говорится в материалах "Сакстат".Почему растет экономика ГрузииУвеличение экспорта, объема денежных переводов из-за рубежа, и восстановление туризма называются основными факторами, влияющими на рост экономики Грузии.По словам премьера Ираклия Гарибашвили, все эти успехи в экономике, результат разумной, правильной политики правительства, отметив, что эти положительные тенденции нужно сохранить и впредь.Исходя из текущих высоких темпов экономического роста Грузии, правительство повысило прогноз роста ВВП с 6% до 8,5%. С учетом фактических показателей прогноз дефлятора ВВП составляет 10,5%. Прогноз номинального ВВП установлен на уровне 72,2 миллиарда лари, а ВВП в расчете на душу населения превышает 6,5 тысячи долларов.Доходы от туризма превысили 2 миллиарда долларов&gt;&gt;После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, сакстат
экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, сакстат

Экономика Грузии продолжает развиваться – данные статистики за два квартала

07:01 20.09.2022
© photo: Sputnik / StringerВиды Тбилиси. Летняя жара
Виды Тбилиси. Летняя жара - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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ВВП за апрель-июнь 2022 года составил 6,3 миллиарда долларов
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии во втором квартале 2022 года составил 7,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а в первом полугодии – 10,5%, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
По текущим ценам ВВП за апрель-июнь 2022 года составил 17,9 миллиарда лари (6,3 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 8,2%, а ВВП на душу населения составил 1,7 миллиарда долларов (год назад – 1,5 миллиарда доллара).

Сферы – лидеры по росту

Важную роль в росте ВВП во втором квартале сыграли сферы электроэнергии, транспорта, сельского хозяйства, образования, а также оптовой и розничной торговли.
ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост во втором квартале 2022 года

Сфера экономики

Рост, %

Электро- и газоснабжение

75,9

Информация и коммуникация

27,7

Административная деятельность

24,4

Транспорт и складирование

18,6

Горнодобывающая промышленность

12,6

Спад был зафиксирован в сферах здравоохранения (-12,7%), недвижимости (-2,7%) и строительства (-3,2%), перерабатывающая промышленность (-1,6%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом, говорится в материалах "Сакстат".
ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП во II квартале 2022

Сфера экономики

Удельный вес в ВВП, %

Торговля

16,5

Перерабатывающая промышленность

10,9

Недвижимость

10,0

Сельское, лесное хозяйства и рыболовство

8,3

Строительство

7,6

Почему растет экономика Грузии

Увеличение экспорта, объема денежных переводов из-за рубежа, и восстановление туризма называются основными факторами, влияющими на рост экономики Грузии.
По словам премьера Ираклия Гарибашвили, все эти успехи в экономике, результат разумной, правильной политики правительства, отметив, что эти положительные тенденции нужно сохранить и впредь.
Исходя из текущих высоких темпов экономического роста Грузии, правительство повысило прогноз роста ВВП с 6% до 8,5%. С учетом фактических показателей прогноз дефлятора ВВП составляет 10,5%. Прогноз номинального ВВП установлен на уровне 72,2 миллиарда лари, а ВВП в расчете на душу населения превышает 6,5 тысячи долларов.
Доходы от туризма превысили 2 миллиарда долларов>>
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.
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