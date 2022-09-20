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Гарибашвили и Эрдоган отметили важность партнерства между Грузией и Турцией

Гарибашвили и Эрдоган отметили важность партнерства между Грузией и Турцией

Лидеры двух стран встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 20.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Стратегическое партнерство Грузии и Турции, торгово-экономические отношения и обстановка в кавказском регионе в плане безопасности были основные темы обсуждения на встрече главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили и турецкого президента Реджеп Тайип Эрдогана.Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Гарибашвили и Эрдоган подчеркнули важность тесных дружеских и партнерских отношений между двумя странами.Были отмечены результаты стратегического партнерства за последние годы, политическая динамика двусторонних отношений на высоком уровне и активная включенность Грузии и Турции в проекты регионально-геостратегического характера и активное сотрудничество.Путин и Эрдоган встретились в Самарканде>>Среди обсуждаемых тем были события на Украине и, как результат, – сложная в плане безопасности обстановка в регионе и в мире в целом. Была подчеркнута важность мира и стабильности для дальнейшего развития региона и обеспечения долгосрочного благополучия. В этом контексте было отмечено достигнутое в прошлом году при посредничестве Гарибашвили соглашение между Азербайджаном и Арменией, в результате которого Азербайджан освободил армянских пленных, а Армения передала Азербайджану важные карты. Гарибашвили вылетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН>>Гарибашвили и Эрдоган заявили о важности еще большего развития сотрудничества между Грузией и Турцией по всем направлениям.Гарибашвили пригласил президента Турции в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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