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Гарибашвили и Эрдоган отметили важность партнерства между Грузией и Турцией
Гарибашвили и Эрдоган отметили важность партнерства между Грузией и Турцией
Лидеры двух стран встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Стратегическое партнерство Грузии и Турции, торгово-экономические отношения и обстановка в кавказском регионе в плане безопасности были основные темы обсуждения на встрече главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили и турецкого президента Реджеп Тайип Эрдогана.Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Гарибашвили и Эрдоган подчеркнули важность тесных дружеских и партнерских отношений между двумя странами.Были отмечены результаты стратегического партнерства за последние годы, политическая динамика двусторонних отношений на высоком уровне и активная включенность Грузии и Турции в проекты регионально-геостратегического характера и активное сотрудничество.Путин и Эрдоган встретились в Самарканде>>Среди обсуждаемых тем были события на Украине и, как результат, – сложная в плане безопасности обстановка в регионе и в мире в целом. Была подчеркнута важность мира и стабильности для дальнейшего развития региона и обеспечения долгосрочного благополучия. В этом контексте было отмечено достигнутое в прошлом году при посредничестве Гарибашвили соглашение между Азербайджаном и Арменией, в результате которого Азербайджан освободил армянских пленных, а Армения передала Азербайджану важные карты. Гарибашвили вылетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН>>Гарибашвили и Эрдоган заявили о важности еще большего развития сотрудничества между Грузией и Турцией по всем направлениям.Гарибашвили пригласил президента Турции в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, реджеп тайип эрдоган, турция, азербайджан, нью-йорк, оон
Гарибашвили и Эрдоган отметили важность партнерства между Грузией и Турцией
09:01 20.09.2022 (обновлено: 09:07 20.09.2022)
Лидеры двух стран встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Стратегическое партнерство Грузии и Турции, торгово-экономические отношения и обстановка в кавказском регионе в плане безопасности были основные темы обсуждения на встрече главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили и турецкого президента Реджеп Тайип Эрдогана.
Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Гарибашвили и Эрдоган подчеркнули важность тесных дружеских и партнерских отношений между двумя странами.
Были отмечены результаты стратегического партнерства за последние годы, политическая динамика двусторонних отношений на высоком уровне и активная включенность Грузии и Турции в проекты регионально-геостратегического характера и активное сотрудничество.
Среди обсуждаемых тем были события на Украине и, как результат, – сложная в плане безопасности обстановка в регионе и в мире в целом.
Была подчеркнута важность мира и стабильности для дальнейшего развития региона и обеспечения долгосрочного благополучия. В этом контексте было отмечено достигнутое в прошлом году при посредничестве Гарибашвили соглашение между Азербайджаном и Арменией, в результате которого Азербайджан освободил армянских пленных, а Армения передала Азербайджану важные карты.
Гарибашвили и Эрдоган заявили о важности еще большего развития сотрудничества между Грузией и Турцией по всем направлениям.
Гарибашвили пригласил президента Турции в Грузию.