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Грузинский балет отправился на гастроли в Испанию
Грузинский балет отправился на гастроли в Испанию
Танцовщики представят испанскому зрителю сюиты из балетов "Лебединое озеро" и "Жизель" 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T18:50+0400
2022-09-20T18:50+0400
2022-09-20T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Труппа тбилисского Государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили под руководством художественного руководителя Нино Ананиашвили отправилась на гастроли в Испанию.Спектакли пройдут с 20 сентября по 3 октября в Барселоне, Аликанте и Сарагосе. Грузинские танцовщики представят испанскому зрителю сюиты из балетов "Лебединое озеро" и "Жизель".В гастролях примут участие солисты театра: Нино Самадашвили, Лаура Фернандес, Оскар Фрейм, Эфе Бурак, а также актеры труппы.Балетная труппа вот уже восьмой год активно сотрудничает с испанскими продюсерами и ежегодно проводит выступления в разных городах Испании, отмечают в театре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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культура, грузия, новости, нино ананиашвили, испания, барселона, балет, тбилисский театр оперы и балета
культура, грузия, новости, нино ананиашвили, испания, барселона, балет, тбилисский театр оперы и балета
Грузинский балет отправился на гастроли в Испанию
Танцовщики представят испанскому зрителю сюиты из балетов "Лебединое озеро" и "Жизель"
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Труппа тбилисского Государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили под руководством художественного руководителя Нино Ананиашвили отправилась на гастроли в Испанию.
Спектакли пройдут с 20 сентября по 3 октября в Барселоне, Аликанте и Сарагосе. Грузинские танцовщики представят испанскому зрителю сюиты из балетов "Лебединое озеро" и "Жизель".
В гастролях примут участие солисты театра: Нино Самадашвили, Лаура Фернандес, Оскар Фрейм, Эфе Бурак, а также актеры труппы.
Балетная труппа вот уже восьмой год активно сотрудничает с испанскими продюсерами и ежегодно проводит выступления в разных городах Испании, отмечают в театре.