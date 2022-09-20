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Из "Банка Грузии" отпустили часть заложников - СМИ
Из "Банка Грузии" отпустили часть заложников - СМИ
Переговоры с захватчиком велись посредством заложников 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T17:50+0400
2022-09-20T17:50+0400
2022-09-20T18:13+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Из "Банка Грузии" в городе Кутаиси (регион Имерети) отпустили трое из 12 заложников, сообщает телеканал "Формула".По данным СМИ, они находятся на допросе полиции.Официальные органы пока не подтверждали эту информацию.Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени. По данным МВД, в захваченном здании были 12 заложников. "Мне нечего терять" - захватчик "Банка Грузии" не собирается сдаваться>>Требования захватчика озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсетях – это 2 миллиона долларов, вертолет, рация и флаг России. Переговоры с захватчиков велись посредством заложников.Полиция предлагала захватчику обменять заложников на обезоруженных силовиков, на что был дан категорический отказ. Однако позже нападавший согласился отпустить заложников, если ему передадут деньгиПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, "банк грузии", тбилиси
новости, грузия, "банк грузии", тбилиси
Из "Банка Грузии" отпустили часть заложников - СМИ
17:50 20.09.2022 (обновлено: 18:13 20.09.2022)
Переговоры с захватчиком велись посредством заложников
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Из "Банка Грузии" в городе Кутаиси (регион Имерети) отпустили трое из 12 заложников, сообщает телеканал "Формула".
По данным СМИ, они находятся на допросе полиции.
Официальные органы пока не подтверждали эту информацию.
Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени. По данным МВД, в захваченном здании были 12 заложников.
Требования захватчика озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсетях – это 2 миллиона долларов, вертолет, рация и флаг России. Переговоры с захватчиков велись посредством заложников.
Полиция предлагала захватчику обменять заложников на обезоруженных силовиков, на что был дан категорический отказ. Однако позже нападавший согласился отпустить заложников, если ему передадут деньги