Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Игрок с неустойчивой психикой и долгами: СМИ выяснили личность захватчика "Банка Грузии"
https://sputnik-georgia.ru/20220920/iz-banka-gruzii-otpustili-chast-zalozhn6ikov---smi-270613101.html
Из "Банка Грузии" отпустили часть заложников - СМИ
Из "Банка Грузии" отпустили часть заложников - СМИ
Переговоры с захватчиком велись посредством заложников 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T17:50+0400
2022-09-20T18:13+0400
новости
грузия
"банк грузии"
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/14/270601886_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_c9417726d8fa4b3065c9244fcc18193e.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Из "Банка Грузии" в городе Кутаиси (регион Имерети) отпустили трое из 12 заложников, сообщает телеканал "Формула".По данным СМИ, они находятся на допросе полиции.Официальные органы пока не подтверждали эту информацию.Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени. По данным МВД, в захваченном здании были 12 заложников. "Мне нечего терять" - захватчик "Банка Грузии" не собирается сдаваться&gt;&gt;Требования захватчика озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсетях – это 2 миллиона долларов, вертолет, рация и флаг России. Переговоры с захватчиков велись посредством заложников.Полиция предлагала захватчику обменять заложников на обезоруженных силовиков, на что был дан категорический отказ. Однако позже нападавший согласился отпустить заложников, если ему передадут деньгиПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/14/270601886_262:492:2234:1971_1920x0_80_0_0_10cdce35b3cf4b40ec58772553d7bcd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, "банк грузии", тбилиси
новости, грузия, "банк грузии", тбилиси

Из "Банка Грузии" отпустили часть заложников - СМИ

17:50 20.09.2022 (обновлено: 18:13 20.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerЗахват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси
Захват заложников в отделении Сакартвелос банки в Кутаиси - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Переговоры с захватчиком велись посредством заложников
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Из "Банка Грузии" в городе Кутаиси (регион Имерети) отпустили трое из 12 заложников, сообщает телеканал "Формула".
По данным СМИ, они находятся на допросе полиции.
Официальные органы пока не подтверждали эту информацию.
Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени. По данным МВД, в захваченном здании были 12 заложников.
"Мне нечего терять" - захватчик "Банка Грузии" не собирается сдаваться>>
Требования захватчика озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсетях – это 2 миллиона долларов, вертолет, рация и флаг России. Переговоры с захватчиков велись посредством заложников.
Полиция предлагала захватчику обменять заложников на обезоруженных силовиков, на что был дан категорический отказ. Однако позже нападавший согласился отпустить заложников, если ему передадут деньги
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0