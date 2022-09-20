https://sputnik-georgia.ru/20220920/mne-nechego-teryat---zakhvatchik-banka-gruzii-ne-sobiraetsya-sdavatsya-270612178.html
"Мне нечего терять" - захватчик "Банка Грузии" не собирается сдаваться
"Мне нечего терять" - захватчик "Банка Грузии" не собирается сдаваться
Полиция продолжает вести переговоры с захватчиком "Банка Грузии" через заложников 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T17:27+0400
2022-09-20T17:27+0400
2022-09-20T17:42+0400
грузия
происшествия
новости
"банк грузии"
ограбление
ограбление "банка грузии" в кутаиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/14/270602013_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_db8d3e0f3892e3d18705ddee699f6bec.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Захватчик филиала "Банка Грузии" в городе Кутаиси, который держит в заложниках 12 человек, не отказывается от своих требований и обещает дойти до конца. По словам заложников, которые выходят в прямой эфир посредством соцсетей, грабитель стал агрессивен. Полиция продолжает вести переговоры со злоумышленником через заложников. Сам напавший отказывается подходить к окну или двери.На одной из последних записей видно, что захватчик снял чеку с лимонки и грозится ее взорвать. Заложники передают правоохранителям, чтобы деньги передали через окно.Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени. В захваченном здании к этому времени остаются 12 заложников. Игрок с неустойчивой психикой и долгами: СМИ выяснили личность захватчика "Банка Грузии">>Требования захватчика озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсетях – это 2 миллиона долларов, вертолет, рация и флаг России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/14/270602013_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_212bd5ac3bcf1ba18512bb383275c3c1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, "банк грузии", ограбление, ограбление "банка грузии" в кутаиси
грузия, происшествия, новости, "банк грузии", ограбление, ограбление "банка грузии" в кутаиси
"Мне нечего терять" - захватчик "Банка Грузии" не собирается сдаваться
17:27 20.09.2022 (обновлено: 17:42 20.09.2022)
Полиция продолжает вести переговоры с захватчиком "Банка Грузии" через заложников
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Захватчик филиала "Банка Грузии" в городе Кутаиси, который держит в заложниках 12 человек, не отказывается от своих требований и обещает дойти до конца.
"Мне нечего терять, я не буду сидеть в тюрьме 25 или 30 лет", - заявил вооруженный мужчина во время прямой трансляции в соцсетях.
По словам заложников, которые выходят в прямой эфир посредством соцсетей, грабитель стал агрессивен. Полиция продолжает вести переговоры со злоумышленником через заложников. Сам напавший отказывается подходить к окну или двери.
На одной из последних записей видно, что захватчик снял чеку с лимонки и грозится ее взорвать. Заложники передают правоохранителям, чтобы деньги передали через окно.
Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени. В захваченном здании к этому времени остаются 12 заложников.
Требования захватчика озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсетях – это 2 миллиона долларов, вертолет, рация и флаг России.