https://sputnik-georgia.ru/20220920/mne-nechego-teryat---zakhvatchik-banka-gruzii-ne-sobiraetsya-sdavatsya-270612178.html

"Мне нечего терять" - захватчик "Банка Грузии" не собирается сдаваться

"Мне нечего терять" - захватчик "Банка Грузии" не собирается сдаваться

Полиция продолжает вести переговоры с захватчиком "Банка Грузии" через заложников 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T17:27+0400

2022-09-20T17:27+0400

2022-09-20T17:42+0400

грузия

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ограбление "банка грузии" в кутаиси

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Захватчик филиала "Банка Грузии" в городе Кутаиси, который держит в заложниках 12 человек, не отказывается от своих требований и обещает дойти до конца. По словам заложников, которые выходят в прямой эфир посредством соцсетей, грабитель стал агрессивен. Полиция продолжает вести переговоры со злоумышленником через заложников. Сам напавший отказывается подходить к окну или двери.На одной из последних записей видно, что захватчик снял чеку с лимонки и грозится ее взорвать. Заложники передают правоохранителям, чтобы деньги передали через окно.Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени. В захваченном здании к этому времени остаются 12 заложников. Игрок с неустойчивой психикой и долгами: СМИ выяснили личность захватчика "Банка Грузии">>Требования захватчика озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсетях – это 2 миллиона долларов, вертолет, рация и флаг России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, происшествия, новости, "банк грузии", ограбление, ограбление "банка грузии" в кутаиси