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Как предпочитают работать в Грузии — опрос
Как предпочитают работать в Грузии — опрос
Мы выяснили, что думают относительно формы работы наши читатели 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T18:08+0400
2022-09-20T18:08+0400
2022-09-20T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Для большинства читателей Sputnik Грузия не имеет значения, откуда работать - из дома или офиса, главное иметь работу. Об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.По результатам опроса "Как вы предпочитаете работать?" выяснилось, что для читателей Sputnik Грузия главное иметь работу, а уже откуда работать – вопрос второстепенный. "Все равно, главное работать" ответили 39,4% опрошенных.Предпочитают работать из офиса, считая, что так продуктивнее, 18,2% читателей. А вот 15,2% — за гибридную модель.Далее 12,2% хотят работать удаленно, чтобы быть ближе к членам семьи. Тем временем 12,2 % опрошенных вообще не имеют работу.Среди опрошенных оказались и 3% фрилансеров, следовательно они могут работать из любой точки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, sputnik, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия
грузия, новости, общество, sputnik, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия
Как предпочитают работать в Грузии — опрос
Мы выяснили, что думают относительно формы работы наши читатели
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik.
Для большинства читателей Sputnik Грузия
не имеет значения, откуда работать - из дома или офиса, главное иметь работу. Об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.
По результатам опроса
"Как вы предпочитаете работать?" выяснилось, что для читателей Sputnik Грузия главное иметь работу, а уже откуда работать – вопрос второстепенный. "Все равно, главное работать" ответили 39,4% опрошенных.
Предпочитают работать из офиса, считая, что так продуктивнее, 18,2% читателей. А вот 15,2% — за гибридную модель.
Далее 12,2% хотят работать удаленно, чтобы быть ближе к членам семьи. Тем временем 12,2 % опрошенных вообще не имеют работу.
Среди опрошенных оказались и 3% фрилансеров, следовательно они могут работать из любой точки.