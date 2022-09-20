https://sputnik-georgia.ru/20220920/kak-predpochitayut-rabotat-v-gruzii--opros-270609042.html

Как предпочитают работать в Грузии — опрос

Как предпочитают работать в Грузии — опрос

Мы выяснили, что думают относительно формы работы наши читатели 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T18:08+0400

2022-09-20T18:08+0400

2022-09-20T18:08+0400

грузия

новости

общество

sputnik

опрос

опрос на сайте

опрос sputnik

опрос sputnik грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24359/51/243595163_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_23c8fac3938ae912d777a4bbfb18170a.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Для большинства читателей Sputnik Грузия не имеет значения, откуда работать - из дома или офиса, главное иметь работу. Об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.По результатам опроса "Как вы предпочитаете работать?" выяснилось, что для читателей Sputnik Грузия главное иметь работу, а уже откуда работать – вопрос второстепенный. "Все равно, главное работать" ответили 39,4% опрошенных.Предпочитают работать из офиса, считая, что так продуктивнее, 18,2% читателей. А вот 15,2% — за гибридную модель.Далее 12,2% хотят работать удаленно, чтобы быть ближе к членам семьи. Тем временем 12,2 % опрошенных вообще не имеют работу.Среди опрошенных оказались и 3% фрилансеров, следовательно они могут работать из любой точки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, sputnik, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия