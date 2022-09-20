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Как предпочитают работать в Грузии — опрос
Как предпочитают работать в Грузии — опрос
Мы выяснили, что думают относительно формы работы наши читатели 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Для большинства читателей Sputnik Грузия не имеет значения, откуда работать - из дома или офиса, главное иметь работу. Об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.По результатам опроса "Как вы предпочитаете работать?" выяснилось, что для читателей Sputnik Грузия главное иметь работу, а уже откуда работать – вопрос второстепенный. "Все равно, главное работать" ответили 39,4% опрошенных.Предпочитают работать из офиса, считая, что так продуктивнее, 18,2% читателей. А вот 15,2% — за гибридную модель.Далее 12,2% хотят работать удаленно, чтобы быть ближе к членам семьи. Тем временем 12,2 % опрошенных вообще не имеют работу.Среди опрошенных оказались и 3% фрилансеров, следовательно они могут работать из любой точки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, sputnik, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия

Как предпочитают работать в Грузии — опрос

18:08 20.09.2022
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev / Перейти в фотобанкРабота независимой инвестиционной группы "АТОН"
Работа независимой инвестиционной группы АТОН - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2022
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
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Мы выяснили, что думают относительно формы работы наши читатели
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Для большинства читателей Sputnik Грузия не имеет значения, откуда работать - из дома или офиса, главное иметь работу. Об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.
По результатам опроса "Как вы предпочитаете работать?" выяснилось, что для читателей Sputnik Грузия главное иметь работу, а уже откуда работать – вопрос второстепенный. "Все равно, главное работать" ответили 39,4% опрошенных.
© AP Photo / Cedar AttanasioРабота на дистанционке - учитель за компьютером преподает урок
Работа на дистанционке - учитель за компьютером преподает урок - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2022
Работа на дистанционке - учитель за компьютером преподает урок
© AP Photo / Cedar Attanasio
Предпочитают работать из офиса, считая, что так продуктивнее, 18,2% читателей. А вот 15,2% — за гибридную модель.
Далее 12,2% хотят работать удаленно, чтобы быть ближе к членам семьи. Тем временем 12,2 % опрошенных вообще не имеют работу.
Среди опрошенных оказались и 3% фрилансеров, следовательно они могут работать из любой точки.
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