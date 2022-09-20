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Любовь на уровне ДНК: почему грузинское вино не сможет изменить российскому рынку?
Любовь на уровне ДНК: почему грузинское вино не сможет изменить российскому рынку?
Грузия в сознании россиян – страна, где живут добрые гостеприимные люди, которые делают вкусное вино и угощают им гостей, рассказал эксперт 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T07:31+0400
2022-09-20T07:31+0400
2022-09-20T07:31+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. У российского потребителя генетическая любовь к грузинскому вину, поэтому этот продукт пользуется такой популярностью в РФ, считает руководитель аналитической группы "Алкоэксперт" Юрий Юдич.Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам эксперта, сама репутация Грузии в сознании россиян крайне положительная – это страна, где живут добрые гостеприимные люди, которые делают вкусное вино и угощают им гостей."Это убеждение, которое живет в головах людей, не может быть сломлено ни временем, ни политической ситуацией. Грузия успешно использует это убеждение и входит в число лидеров по потреблению и по импорту в Россию", – отметил Юдич.Руководитель аналитической группы "Алкоэксперт" отметил, что речь идет не только о старшем поколении, которое любит грузинское вино еще со времен Советского Союза, но и о молодом, которое сейчас с большим удовольствием ездит в Грузию с туристическими целями."Предлагая вина из разных стран молодому российскому потребителю, лояльность к Грузии все равно будет высока, так как мы знаем не только ту Грузию, которая живет в сознании людей 50+, которую они застали во времена СССР, но и новую Грузию – современную, гостеприимную страну", – подчеркнул эксперт.Юдич прокомментировал и заявление представителей Минсельхоза Грузии о "снижении зависимости от российского рынка вина".Он отметил, что заменить российский рынок стране будет сложно, так как грузинское вино не нуждается в особом представлении в России, а конкурировать в Европе с "тяжеловесами" винопроизводства, такими как Франция, Испания и Италия, будет сложно."Эти "тяжеловесы" тоже не дремлют, у них тоже есть свое вино в избытке, которое они хотят продавать во всем мире", – сказал эксперт.Россия продолжает занимать лидирующие позиции по импорту грузинского вина. Из Грузии в Россию за январь-июль 2022 года отправили 26,8 тысячи тонн натурального виноградного вина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20220917/smozhet-li-gruziya-konkurirovat-s-frantsiey-i-italiey-na-rynke-vina-v-mire-270516578.html
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россия, грузия, новости, юрий юдич, тбилиси, европа, вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноделие, экономика
россия, грузия, новости, юрий юдич, тбилиси, европа, вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноделие, экономика
Любовь на уровне ДНК: почему грузинское вино не сможет изменить российскому рынку?
Грузия в сознании россиян – страна, где живут добрые гостеприимные люди, которые делают вкусное вино и угощают им гостей, рассказал эксперт
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. У российского потребителя генетическая любовь к грузинскому вину, поэтому этот продукт пользуется такой популярностью в РФ, считает руководитель аналитической группы "Алкоэксперт" Юрий Юдич.
Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Российский рынок продолжает быть актуальным для грузинского вина своей генетической памятью, ведь в России никого не переубедить в том, что грузинское вино – самое лучшее", – сказал Юдич.
По словам эксперта, сама репутация Грузии в сознании россиян крайне положительная – это страна, где живут добрые гостеприимные люди, которые делают вкусное вино и угощают им гостей.
"Это убеждение, которое живет в головах людей, не может быть сломлено ни временем, ни политической ситуацией. Грузия успешно использует это убеждение и входит в число лидеров по потреблению и по импорту в Россию", – отметил Юдич.
Руководитель аналитической группы "Алкоэксперт" отметил, что речь идет не только о старшем поколении, которое любит грузинское вино еще со времен Советского Союза, но и о молодом, которое сейчас с большим удовольствием ездит в Грузию с туристическими целями.
"Предлагая вина из разных стран молодому российскому потребителю, лояльность к Грузии все равно будет высока, так как мы знаем не только ту Грузию, которая живет в сознании людей 50+, которую они застали во времена СССР, но и новую Грузию – современную, гостеприимную страну", – подчеркнул эксперт.
Юдич прокомментировал и заявление представителей Минсельхоза Грузии о "снижении зависимости от российского рынка вина".
Он отметил, что заменить российский рынок стране будет сложно, так как грузинское вино не нуждается в особом представлении в России, а конкурировать в Европе с "тяжеловесами" винопроизводства, такими как Франция, Испания и Италия, будет сложно.
"Эти "тяжеловесы" тоже не дремлют, у них тоже есть свое вино в избытке, которое они хотят продавать во всем мире", – сказал эксперт.
Россия продолжает занимать лидирующие позиции по импорту грузинского вина. Из Грузии в Россию за январь-июль 2022 года отправили 26,8 тысячи тонн натурального виноградного вина.