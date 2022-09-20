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МВД Грузии подтвердило арест захватчика банка, пострадавших нет

МВД Грузии подтвердило арест захватчика банка, пострадавших нет

Официальные органы подтвердили, что спецоперация в Кутаиси завершилась успешно 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T20:04+0400

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кутаиси

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Спецоперация в городе Кутаиси, где неизвестный взял заложников в филиале "Банка Грузии", завершена, преступник задержан, сообщила директор департамента стратегических коммуникаций МВД Грузии Кети Ковзиашвили журналистам.Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени. В захваченном здании в течение дня было 12 заложников.Требования захватчика озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсетях – это 2 миллиона долларов, вертолет, рация и флаг России. Требования смягчились: захватчик "Банка Грузии" согласен на $1,5 миллиона вместо двух>>На месте происшествия в течение всего дня были мобилизованы спецслужбы и техника. Переговоры с захватчиков велись посредством заложников. Кроме того, нападавший заставлял заложников периодически выходить в прямой эфир посредством соцсетей.Операция по освобождению заложников продлилась около 9 часов. За ходом спецоперации следил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури прибывший на место событий во второй половине дня. Уголовное дело возбуждено по четырем статьям УК Грузии – "Нападение на банк", "Террористический акт", "Захват заложников в целях терроризма", а также "Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кутаиси

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