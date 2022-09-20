https://sputnik-georgia.ru/20220920/trebovaniya-smyagchilis-zakhvatchik-banka-gruzii-soglasen-na-15-milliona-vmesto-dvukh-270617247.html

Требования смягчились: захватчик "Банка Грузии" согласен на $1,5 миллиона вместо двух

Требования смягчились: захватчик "Банка Грузии" согласен на $1,5 миллиона вместо двух

По предварительной информации, полиции известна личность напавшего 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T19:30+0400

2022-09-20T19:30+0400

2022-09-20T19:42+0400

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ограбление "банка грузии" в кутаиси

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Захватчик филиала "Банка Грузии" в городе Кутаиси на западе страны готов отпустить большую часть заложников за 1,5 миллиона долларов вместо двух.Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени. Требования захватчика озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсетях – это 2 миллиона долларов, вертолет, рация и флаг России.В захваченном здании к этому времени остаются девять заложников. Сразу после захвата банка злоумышленник отпустил двух пожилых женщин, а ближе к вечеру - еще трех заложников. Переговоры с захватчиков ведутся посредством заложников. Кроме того, нападавший заставляет заложников периодически выходить в прямой эфир посредством соцсетей.По предварительной информации, полиции известна личность напавшего. В одном из последних видео слышно, как полиция обращается к нему по имени Давид,."Мне нечего терять" - захватчик "Банка Грузии" не собирается сдаваться>>Полиция предлагала захватчику обменять заложников на обезоруженных силовиков, на что был дан категорический отказ. Однако позже нападавший согласился отпустить заложников, если ему передадут деньги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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