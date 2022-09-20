https://sputnik-georgia.ru/20220920/sud-nad-saakashvili-perenesli-na-27-oktyabrya-270594838.html

Суд над Саакашвили перенесли на 27 октября

Суд над Саакашвили перенесли на 27 октября

Подсудимый не может присутствовать на процессе из-за состояния здоровья 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T13:29+0400

2022-09-20T13:29+0400

2022-09-20T13:29+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Судебное заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды вновь пришлось отложить – на этот раз до 27 октября.Судья по делу Саакашвили Бадри Кочламазашвили зачитал заявление пенитенциарной службы, в котором отмечено, что экс-президент отказывается продолжать судебное заседание без своего присутствия. Он также зачитал письмо врача клиники "Вивамеди", где на данный момент находится Саакашвили, из которого следует, что подсудимый не может присутствовать на сегодняшнем процессе из-за состояния здоровья.Саакашвили находится в гражданской клинике с 12 мая. В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о растрате госсредств, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о незаконном пересечении границы и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Детали делаДело о растрате более 8,8 миллиона лари касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, новости, грузия, тбилисский городской суд, тбилиси