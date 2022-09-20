https://sputnik-georgia.ru/20220920/v-tsentre-tbilisi-menyaetsya-skhema-peredvizheniya-avtotransporta-270575015.html

В центре Тбилиси меняется схема передвижения автотранспорта

В центре Тбилиси меняется схема передвижения автотранспорта

Ограничения будут действовать для транспорта, движущегося от улицы Костава в направлении площади Героев 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T09:36+0400

2022-09-20T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Движение автотранспорта на прилегающей к Тбилисскому концертному залу (Филармония) территории будет ограничено с 20 сентября в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.Ограничения будут действовать для транспорта, движущегося от улицы Костава в направлении площади Героев.С проспекта Чавчавадзе и улицы Кекелидзе можно будет передвигаться лишь в направлении проспекта Руставели. С проспекта Руставели на проспект Чавчавадзе можно будет попасть по проспекту Меликишвили с улиц Киачели, Ахвледиани и Николадзе.С проспекта Меликишвили автомобили будут передвигаться в направлении улицы Варазисхеви.С улиц Киачели, Ахвледиани и Николадзе можно будет попасть на улицу Човелидзе, а транспортные средства, следующие с улицы Варазисхеви, смогут свернуть налево и двигаться в направлении проспекта Руставели.В связи с запланированными ремонтными работами временно изменится схема передвижение общественного транспорта.Проспект в центре Тбилиси снова открыт>>Так, автобусы и микроавтобусы с проспекта Руставели попадут на площадь Героев по маршруту: площадь Первой Республики - улицы Киачели и Николадзе - проспект Меликишвили - Варазисхеви.С площади Героев до проспекта Руставели автобусы и микроавтобусы смогут добраться по маршруту: Варазисхеви - проспект Меликишвили - улица Костава.Район Ваке свяжет с площадью Героев лица Варазисхеви в обоих направлениях.С проспекта Руставели в направлении Чавчавадзе автобусы и микроавтобусы будут передвигаться по маршруту: проспект Меликишвили - площадь Первой Республики - улицы Киачели и Николадзе.

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