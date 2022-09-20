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"Валенсия" не хочет расставаться с вратарем сборной Грузии как минимум еще пять лет

"Валенсия" не хочет расставаться с вратарем сборной Грузии как минимум еще пять лет

Любопытно, что в новом контракте с "Валенсией" появился один дополнительный интересный пункт 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T14:37+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Испанская "Валенсия" продлила контракт с вратарем сборной Грузии Георгием Мамардашвили до 2027 года – официально информацию подтвердило руководство клуба.В новом контракте с "Валенсией" появился дополнительный пункт, согласно которому, заинтересовавшись Мамардашвили, команда должна выплатить испанцам 100 млн евро."Валенсия" договорилась с Георгием Мамардашвили о продлении его контракта до 30 июня 2027 года. 21-летний футболист, дебютировавший за клуб в прошлом сезоне, провел за клуб 27 матчей, включая финал Кубка Испании 2021/22. Мамардашвили является вратарем сборной Грузии и стал одним из лучших вратарей Ла Лиги", – говорится в информации, распространяемой "Валенсией".Примечательно, что Георгий Мамардашвили был признан лучшим футболистом Грузии по версии спортивных журналистов. Опрос был проведен в мае-июне, однако объявление и награждение победителей было отложено до 19 сентября. В нем приняли участие 75 спортивных журналистов."Валенсия" в начале года выкупила Мамардашвили у тбилисского "Динамо", находившегося в аренде с июня прошлого года. Тогда испанский клуб заключил с 21-летним игроком сборной Грузии контракт до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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