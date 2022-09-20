https://sputnik-georgia.ru/20220920/zalozhniki-iz-banka-gruzii-na-svobode-prestupnik-zaderzhan---smi-270620112.html

Заложники из "Банка Грузии" на свободе, преступник задержан - СМИ

Заложники из "Банка Грузии" на свободе, преступник задержан - СМИ

На месте происшествия раздалось несколько выстрелов, после чего силовики вошли в здание 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T19:42+0400

2022-09-20T19:42+0400

2022-09-20T20:37+0400

происшествия

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ограбление "банка грузии" в кутаиси

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Заложники из филиала "Банка Грузии" в городе Кутаиси освобождены, захватчик задержан, сообщает телеканал "Формула" со ссылкой на родственников заложников.На месте происшествия раздалось несколько выстрелов, после чего силовики вошли в здание. Позже территорию "Банка Грузии" покинули несколько автомобилей, которые были встречены аплодисментами присутствующих правоохранителей. По предварительной информации, никто из находившихся в здании не пострадал, спецоперация прошла успешно.Официальные органы пока не подтверждали данную информацию.Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени. В захваченном здании в течение дня было 12 заложников.Требования захватчика озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсетях – это 2 миллиона долларов, вертолет, рация и флаг России. Силовики уже ведут переговоры с захватчиком.Требования смягчились: захватчик "Банка Грузии" согласен на $1,5 миллиона вместо двух>>На месте происшествия в течение всего дня были мобилизованы спецслужбы и техника. Переговоры с захватчиков велись посредством заложников. Кроме того, нападавший заставлял заложников периодически выходить в прямой эфир посредством соцсетей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, "банк грузии", ограбление, ограбление "банка грузии" в кутаиси