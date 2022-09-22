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Как долго в Грузии сохранится дождливая погода? Прогноз синоптиков
Как долго в Грузии сохранится дождливая погода? Прогноз синоптиков
На море ожидается 2-3 балльный шторм 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T16:06+0400
2022-09-22T16:06+0400
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западная грузия
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Дождливая погода в Грузии сохранится с 22 сентября до утра 25 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Синоптики предупреждают, что на большей части территории Грузии ожидается дождь, в некоторых местах ливень с грозой, град и ветер. На море ожидается 2-3 балльный шторм.Ожидаемые сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, особенно данная проблема может возникнуть в Западной Грузии. В высокогорье непогода может вызвать оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, западная грузия, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, национальное агентство окружающей среды

Как долго в Грузии сохранится дождливая погода? Прогноз синоптиков

16:06 22.09.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилиси в тумане в дождь - аллея Сололаки и статуя Мать Грузии
Тбилиси в тумане в дождь - аллея Сололаки и статуя Мать Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На море ожидается 2-3 балльный шторм
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Дождливая погода в Грузии сохранится с 22 сентября до утра 25 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Синоптики предупреждают, что на большей части территории Грузии ожидается дождь, в некоторых местах ливень с грозой, град и ветер. На море ожидается 2-3 балльный шторм.
Ожидаемые сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, особенно данная проблема может возникнуть в Западной Грузии. В высокогорье непогода может вызвать оползневые процессы.
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