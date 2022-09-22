https://sputnik-georgia.ru/20220922/kak-dolgo-v-gruzii-sokhranitsya-dozhdlivaya-pogoda-prognoz-sinoptikov-270678977.html

Как долго в Грузии сохранится дождливая погода? Прогноз синоптиков

Как долго в Грузии сохранится дождливая погода? Прогноз синоптиков

На море ожидается 2-3 балльный шторм 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T16:06+0400

2022-09-22T16:06+0400

2022-09-22T16:06+0400

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национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Дождливая погода в Грузии сохранится с 22 сентября до утра 25 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Синоптики предупреждают, что на большей части территории Грузии ожидается дождь, в некоторых местах ливень с грозой, град и ветер. На море ожидается 2-3 балльный шторм.Ожидаемые сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, особенно данная проблема может возникнуть в Западной Грузии. В высокогорье непогода может вызвать оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, западная грузия, национальное агентство окружающей среды