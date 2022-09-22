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Куда делся зуб возрастом 1,8 млн лет? Минкульт Грузии изучает дело

Куда делся зуб возрастом 1,8 млн лет? Минкульт Грузии изучает дело

Зуб принадлежит ровеснику знаменитых Зезвы и Мзии – первых европейцев 22.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Министерство культуры изучает, как археологическая ценность – зуб нижней челюсти древнейшего человека возрастом 1,8 миллиона лет – оказалась за пределами музея, заявила глава ведомства Тея Цулукиани.По информации СМИ, археологически бесценный экспонат до последнего времени находился не в музее, а в доме палеонтолога Ники Ванишвили. Тот забрал его домой, чтобы после показать на международной конференции.По ее словам, Генеральная инспекция министерства культуры собирает материалы в связи со случившимся. "Если мы увидим, что есть какие-то серьезные нарушения, а они налицо, то мы дадим делу ход", – сказала Цулукиани.Зуб принадлежит ровеснику знаменитых Зезвы и Мзии – первых европейцев. Он был найден в Восточной Грузии неподалеку от Дманиси в селе Орозмани этой осенью.Первые археологические раскопки на территории Орозмани были проведены в 2021 году. Там были обнаружены каменные орудия древних жителей Евразии (Homo erectus – человек прямоходящий) и останки вымерших животных.В Тбилиси нашли гробницу "амазонки" – ВИДЕО>>Что касается Зезвы и Мзии, специалисты утверждают, что семья жила в районе Дманиси 1,8 миллиона лет назад. Дманисские находки полностью изменили существующее до последнего времени мнение о переселении гоминидов из Африки в Евразию.Останки захоронений одной из древнейших общин были обнаружены археологами и палеонтологами в конце прошлого века. Французские антропологи, изучив скелеты, восстановили первоначальный облик двух древнейших людей и дали им грузинские имена: женщине – Мзия, мужчине – Зезва. В научных кругах эта находка известна под названием Homo georgicus.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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