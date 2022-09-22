https://sputnik-georgia.ru/20220922/mamardashvili-priznan-luchshim-vratarem-shestogo-tura-chempionata-ispanii-270674002.html
Мамардашвили признан лучшим вратарем шестого тура чемпионата Испании
Мамардашвили признан лучшим вратарем шестого тура чемпионата Испании
На днях испанская "Валенсия" продлила контракт с вратарем сборной Грузии Георгием Мамардашвили до 2027 года 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T14:21+0400
2022-09-22T14:21+0400
2022-09-22T14:21+0400
новости
грузия
испания
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/16/270673642_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_48b308faeebdeb931b40680ba5486535.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Официальная страница Ла Лиги назвала топ-5 лучших вратарей матчей шестого тура – игра Георгия Мамардашвили была признана лучшей в этих встречах.Топ-5 вратарей и их сейвов:Команда Мамардашвили выиграла домашний матч у "Сельты" со счетом 3:0, но до 82-й минуты второго тайма счет был 1:0. На 72-й минуте был момент, когда "Сельта" могла сравнять счет. Команду спас грузинский голкипер, заблокировавший удар с близкого расстояния.Несколько дней назад испанская "Валенсия" продлила контракт с вратарем сборной Грузии Георгием Мамардашвили до 2027 года. В новом контракте появился дополнительный пункт, согласно которому, заинтересовавшись Мамардашвили, команда должна выплатить испанцам 100 млн евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/16/270673642_115:0:1368:940_1920x0_80_0_0_dc92182c5ec70ce0e3f35c5627379336.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, испания, футбол
новости, грузия, испания, футбол
Мамардашвили признан лучшим вратарем шестого тура чемпионата Испании
На днях испанская "Валенсия" продлила контракт с вратарем сборной Грузии Георгием Мамардашвили до 2027 года
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik.
Официальная страница Ла Лиги назвала топ-5 лучших вратарей матчей шестого тура – игра Георгия Мамардашвили была признана
лучшей в этих встречах.
Топ-5 вратарей и их сейвов:
1.
Георгий Мамардашвили, "Валенсия"
2.
Иеремия Ледесма, "Кадис"
4.
Тибо Куртуа, "Реал Мадрид"
5.
Агустин Маркезини, "Сельта".
Команда Мамардашвили выиграла домашний матч у "Сельты" со счетом 3:0, но до 82-й минуты второго тайма счет был 1:0. На 72-й минуте был момент, когда "Сельта" могла сравнять счет. Команду спас грузинский голкипер, заблокировавший удар с близкого расстояния.
Несколько дней назад испанская "Валенсия" продлила контракт с вратарем сборной Грузии Георгием Мамардашвили до 2027 года. В новом контракте появился дополнительный пункт, согласно которому, заинтересовавшись Мамардашвили, команда должна выплатить испанцам 100 млн евро.