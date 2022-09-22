https://sputnik-georgia.ru/20220922/mamardashvili-priznan-luchshim-vratarem-shestogo-tura-chempionata-ispanii-270674002.html

Мамардашвили признан лучшим вратарем шестого тура чемпионата Испании

Мамардашвили признан лучшим вратарем шестого тура чемпионата Испании

На днях испанская "Валенсия" продлила контракт с вратарем сборной Грузии Георгием Мамардашвили до 2027 года 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T14:21+0400

2022-09-22T14:21+0400

2022-09-22T14:21+0400

новости

грузия

испания

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/16/270673642_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_48b308faeebdeb931b40680ba5486535.jpg

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Официальная страница Ла Лиги назвала топ-5 лучших вратарей матчей шестого тура – игра Георгия Мамардашвили была признана лучшей в этих встречах.Топ-5 вратарей и их сейвов:Команда Мамардашвили выиграла домашний матч у "Сельты" со счетом 3:0, но до 82-й минуты второго тайма счет был 1:0. На 72-й минуте был момент, когда "Сельта" могла сравнять счет. Команду спас грузинский голкипер, заблокировавший удар с близкого расстояния.Несколько дней назад испанская "Валенсия" продлила контракт с вратарем сборной Грузии Георгием Мамардашвили до 2027 года. В новом контракте появился дополнительный пункт, согласно которому, заинтересовавшись Мамардашвили, команда должна выплатить испанцам 100 млн евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, испания, футбол