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Мир и быстрое восстановление экономики - Гарибашвили рассказал в ООН о достижениях Грузии
Мир и быстрое восстановление экономики - Гарибашвили рассказал в ООН о достижениях Грузии
Особый акцент премьер Грузии сделал на экономические достижения страны 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T22:28+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Впервые с обретения независимости уже десять лет в Грузии сохраняется мир и стабильность, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили с трибуны Генассамблеи ООН.Он отметил достижения Грузии на международной арене, в том числе высокие места в международный рейтингах.Премьер-министр Грузии сделал особый акцент на экономические достижения страны."Правильная политика нашего правительства принесла быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса - в 2021 году экономический рост составил 10,4%, а в январе-июле 2022 года – 10,3%", - сказал Гарибашвили на 77-й сессии Генассамблеи ООН.Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном - премьер>>По его словам, главная задача правительства - предоставить все инструменты развития своим гражданам."Мы создаем возможности для наших граждан и даем все необходимые инструменты", - сказал Гарибашвили.Он также отметил высокий инвестиционный потенциал страны и его особую роль с точки зрения транзитного коридора между Азией и Европой.Премьер особо отметил усилия Грузии на пути интеграции в Евросоюз - работу над рекомендациями Еврокомиссии для получения статуса кандидата и выполнение условий Соглашения об ассоциировании с ЕС.С трибуны ГА ООН глава грузинского правительства также выразил поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ираклий гарибашвили, тбилиси, сша, азия, оон, нато, га оон
Мир и быстрое восстановление экономики - Гарибашвили рассказал в ООН о достижениях Грузии
22:28 22.09.2022 (обновлено: 22:35 22.09.2022)
Особый акцент премьер Грузии сделал на экономические достижения страны
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Впервые с обретения независимости уже десять лет в Грузии сохраняется мир и стабильность, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили с трибуны Генассамблеи ООН.
"После прихода к власти в 2012 году наша команда продолжает осуществление амбициозного плана реформ, который сблизил нас с главными международными партнерами - США, ЕС, НАТО и ООН. После обретения независимости Грузия впервые получила беспрецедентное десятилетие мира, благополучия и стабильности", - сказал Гарибашвили.
Он отметил достижения Грузии на международной арене, в том числе высокие места в международный рейтингах.
Премьер-министр Грузии сделал особый акцент на экономические достижения страны.
"Правильная политика нашего правительства принесла быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса - в 2021 году экономический рост составил 10,4%, а в январе-июле 2022 года – 10,3%", - сказал Гарибашвили на 77-й сессии Генассамблеи ООН.
По его словам, главная задача правительства - предоставить все инструменты развития своим гражданам.
"Мы создаем возможности для наших граждан и даем все необходимые инструменты", - сказал Гарибашвили.
Он также отметил высокий инвестиционный потенциал страны и его особую роль с точки зрения транзитного коридора между Азией и Европой.
Премьер особо отметил усилия Грузии на пути интеграции в Евросоюз - работу над рекомендациями Еврокомиссии для получения статуса кандидата и выполнение условий Соглашения об ассоциировании с ЕС.
С трибуны ГА ООН глава грузинского правительства также выразил поддержку Украине.