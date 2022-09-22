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Мир и быстрое восстановление экономики - Гарибашвили рассказал в ООН о достижениях Грузии

Мир и быстрое восстановление экономики - Гарибашвили рассказал в ООН о достижениях Грузии

Особый акцент премьер Грузии сделал на экономические достижения страны 22.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Впервые с обретения независимости уже десять лет в Грузии сохраняется мир и стабильность, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили с трибуны Генассамблеи ООН.Он отметил достижения Грузии на международной арене, в том числе высокие места в международный рейтингах.Премьер-министр Грузии сделал особый акцент на экономические достижения страны."Правильная политика нашего правительства принесла быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса - в 2021 году экономический рост составил 10,4%, а в январе-июле 2022 года – 10,3%", - сказал Гарибашвили на 77-й сессии Генассамблеи ООН.Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном - премьер>>По его словам, главная задача правительства - предоставить все инструменты развития своим гражданам."Мы создаем возможности для наших граждан и даем все необходимые инструменты", - сказал Гарибашвили.Он также отметил высокий инвестиционный потенциал страны и его особую роль с точки зрения транзитного коридора между Азией и Европой.Премьер особо отметил усилия Грузии на пути интеграции в Евросоюз - работу над рекомендациями Еврокомиссии для получения статуса кандидата и выполнение условий Соглашения об ассоциировании с ЕС.С трибуны ГА ООН глава грузинского правительства также выразил поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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