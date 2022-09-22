https://sputnik-georgia.ru/20220922/pravila-golosovaniya-za-novogo-ombudsmena-gruzii-menyayutsya-270675979.html

Правила голосования за нового омбудсмена Грузии меняются

Правила голосования за нового омбудсмена Грузии меняются

Поправки в Регламент поддержали 104 депутата парламента Грузии 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T14:40+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и принял поправки в Регламент парламента, согласно которым депутаты должны будут выбирать нового Народного защитника страны открытым, то есть именным голосованием.Поправки в Регламент поддержали 104 депутата, то есть законопроект поддержали в том числе оппозиционеры. Инициатором поправок был депутат от оппозиционной партии "Граждане", вице-спикер парламента Леван Иоселиани.Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре текущего года. На второй срок она не может баллотироваться.В парламенте Грузии 15 сентября стартовал процесс отбора кандидатов на пост Народного защитника. Заявки кандидатов будут приниматься до 29 сентября.Отбор кандидатовСогласно процедуре отбора, подавать заявки могут граждане Грузии, которых на соответствие должности проверит специально созданная оценочная комиссия из девяти человек.Комиссия будет оценивать кандидатов с точки зрения соответствия следующим критериям: добросовестность и высокая репутация, непредвзятость и независимость, профессиональные знания и практический опыт в сфере защиты прав человека.Каждый кандидат по каждому критерию получит баллы от нуля до 10. Оценка будет проходить на основании представленных документов без собеседования. Процесс оценки завершится к 13 октября.Страсти вокруг нового Народного защитника Грузии – все "за" и "против">>После чего полномочные субъекты парламента (фракции, политические группы и независимые депутаты) до 21 октября представят из получивших оценку кандидатов одного или более человек для одобрения парламенту. Всего должно быть представлено не менее семи кандидатов.Их кандидатуры будут рассмотрены на пленарном заседании, после чего начнется голосование. Для того, чтобы стать Народным защитником, кандидат должен получить наибольшее количество голосов, но не менее 90 голосов.Народный защитник Грузии будет избран на шесть лет.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддержит инициативу депутата от оппозиционной партии "Граждане", вице-спикера парламента Леван Иоселиани о проведении открытого голосования за кандидатуру нового Народного защитника страны, сказал председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.Права омбудсменаНародный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, нино ломджария, грузия, мамука мдинарадзе, грузинская мечта