https://sputnik-georgia.ru/20220922/prokuratura-raskryla-detali-dela-o-zakhvate-banka-gruzii-270685699.html

Прокуратура раскрыла детали дела о захвате "Банка Грузии"

Прокуратура раскрыла детали дела о захвате "Банка Грузии"

Сразу после захвата банка нескольким гражданам удалось сбежать, а 13 человек обвиняемый взял в заложники 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T19:52+0400

2022-09-22T19:52+0400

2022-09-22T19:52+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Спецоперация по освобождению заложников из филиала "Банка Грузии" в Кутаиси и задержанию обвиняемого в нападении Григола Нарсия длилась 8 часов 21 минуту, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.В четверг прокуратура официально предъявила обвинения Нарсия. Он обвиняется по статьям "террористический акт", "захват заложников с террористической целью" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".По данным следствия, 20 сентября в 11:15 по тбилисскому времени человек в военной униформе, маске и перчатках, вооруженный гранатой, кустарно переделанным огнестрельным оружием и боевыми патронами и вручную изготовленным имитированным взрывным устройством, ворвался в сервис-центр "Банка Грузии" и выстрелил из оружия для того, чтобы припугнуть находящихся там людей.Угрожая лишением жизни находившимся в банке гражданам, злоумышленник потребовал выполнения его требований.Сразу после захвата банка нескольким гражданам удалось сбежать, а 13 человек обвиняемый взял в заложники.По данным следствия, обвиняемый собрал всех заложников в одной комнате и потребовал связаться с полицией, руководством банка и включить прямой эфир в соцсетях, чтобы информировать общество о нападении.Зачем была нужна удочка? Обвиняемый в захвате "Банка Грузии" дал показания>>"После установления связи с представителями власти захватчик потребовал передать ему 2 миллиона долларов, вертолет, микроавтобус, государственный флаг Российской Федерации и удочку", - сказано в сообщении.В случае невыполнения требований или проведения спецоперации по освобождению заложников, обвиняемый угрожал взрывом гранаты, приведенной в боевую готовность, и убийством заложников.Небезопасно! ТОП громких захватов заложников в Грузии>>По данным прокуратуры, задержание Нарсия произошло в 19:36, до этого полиция освободила всех заложников.Спустя несколько часов при участии полиции из банка удалось вывести пять заложников, а в 19:36, несмотря на оказываемое сопротивление, удалось задержать обвиняемого. После этого были освобождены остальные заложники.Теперь Нарсия грозит от 10 до 15 лет тюрьмы, и прокуратура будет требовать помещения его в заключение до вынесения приговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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