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https://sputnik-georgia.ru/20220922/zachem-byla-nuzhna-udochka-obvinyaemyy-v-zakhvate-banka-gruzii-dal-pokazaniya-270678704.html
Зачем была нужна удочка? Обвиняемый в захвате "Банка Грузии" дал показания
Зачем была нужна удочка? Обвиняемый в захвате "Банка Грузии" дал показания
Согласно протоколу допроса, Нарсия планировал покинуть Грузию на вертолете 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T15:59+0400
2022-09-22T16:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Обвиняемый в захвате филиала "Банка Грузии" в городе Кутаиси Григол Нарсия в своих показаниях детально рассказал о том, как развивались события и почему он, помимо денег, требовал вертолет, флаг России и удочку.Захват банка произошел утром 20 сентября. Вооруженный мужчина, взяв в заложники 14 человек и угрожая взорвать банк, потребовал 2 миллиона долларов. В результате спецоперации МВД, которая длилась около 9 часов, заложники были освобождены, а обвиняемый – 37-летний Григол Нарсия – задержан.Свои требования Нарсия попросил озвучить по телефону одного из заложников."Взамен на освобождение заложников я потребовал принести мне 2 миллиона долларов, флаг Российской Федерации и удочку. Разговор подобного содержания состоялся несколько раз. Я также потребовал автомобиль и вертолет на старом кутаисском аэродроме", – говорится в показаниях.Согласно протоколу допроса, Нарсия планировал покинуть Грузию на вертолете."Я хотел пересечь границу Грузии на вертолете в направлении Абхазии и России. Для этого мне нужен был флаг РФ, который я прикрепил бы к удочке", – цитирует обвиняемого "ТВ Пирвели".Нарсия в показании рассказал, что заставлял заложников включать прямую видеотрансляцию в соцсети, чтобы как можно больше людей увидели, что он держал их в заложниках.Бывшие заложники рассказали о деталях захвата "Банка Грузии"&gt;&gt;Из показаний выясняется, что изначально представители силовых структур передали обвиняемому через заднее окно определенную сумму денег, но ее оказалось недостаточно. Нарсия, согласно показаниям, потребовал принести ему 2 миллиона долларов, противном случае пригрозил привести в действие взрывчатку.В ходе переговоров обвиняемый в захвате "Банка Грузии" решил сократить сумму требуемых денег до 1,5 миллиона долларов.Представители силовых ведомств попросили время, после чего вновь подошли к заднему окну филиала банка и сообщили, что принесли требуемую сумму. Нарсия даже спросили, была ли у него с собой сумка, чтобы сложить туда деньги, говорится в показаниях обвиняемого."Было серьезное вооружение" - замглавы МВД о спецоперации в "Банке Грузии"&gt;&gt;В этот момент начался штурм. Обвиняемый оказал сопротивление силовикам, но его все-таки задержали. В показании Нарсия отметил, что во время задержания получил повреждения разных частей тела, но он не имеет претензий к представителям правоохранительных органов, так как он оказывал сопротивление.В своих показаниях Нарсия заявил, что у него не было сообщников.После завершения спецоперации в МВД заявили, что у злоумышленника были нож, огнестрельное оружие, граната и некие вещества, по которым назначена экспертиза.Уголовное дело ведется по факту совершения террористического акта, взятия людей в заложники в террористических целях и незаконного приобретении, хранении и ношении боеприпасов. Обвинения Нарсия будут предъявлены в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, кутаиси, абхазия, "банк грузии", мвд грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, кутаиси, абхазия, "банк грузии", мвд грузии

Зачем была нужна удочка? Обвиняемый в захвате "Банка Грузии" дал показания

15:59 22.09.2022 (обновлено: 16:00 22.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Согласно протоколу допроса, Нарсия планировал покинуть Грузию на вертолете
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Обвиняемый в захвате филиала "Банка Грузии" в городе Кутаиси Григол Нарсия в своих показаниях детально рассказал о том, как развивались события и почему он, помимо денег, требовал вертолет, флаг России и удочку.
Захват банка произошел утром 20 сентября. Вооруженный мужчина, взяв в заложники 14 человек и угрожая взорвать банк, потребовал 2 миллиона долларов. В результате спецоперации МВД, которая длилась около 9 часов, заложники были освобождены, а обвиняемый – 37-летний Григол Нарсия – задержан.

"Я достал из кармана ручную гранату. Находящаяся в банке девушка сказал, что ее сопровождала пожилая женщина, попросила отпустить ее и я согласился. Я взял находящихся в банке людей в заложники. Закрыл входную дверь в банк и прикрепил макет-муляж взрывного устройства", – цитирует "ТВ Пирвели" выдержку из показаний Нарсия.

Свои требования Нарсия попросил озвучить по телефону одного из заложников.
"Взамен на освобождение заложников я потребовал принести мне 2 миллиона долларов, флаг Российской Федерации и удочку. Разговор подобного содержания состоялся несколько раз. Я также потребовал автомобиль и вертолет на старом кутаисском аэродроме", – говорится в показаниях.
Согласно протоколу допроса, Нарсия планировал покинуть Грузию на вертолете.
"Я хотел пересечь границу Грузии на вертолете в направлении Абхазии и России. Для этого мне нужен был флаг РФ, который я прикрепил бы к удочке", – цитирует обвиняемого "ТВ Пирвели".
Нарсия в показании рассказал, что заставлял заложников включать прямую видеотрансляцию в соцсети, чтобы как можно больше людей увидели, что он держал их в заложниках.
Бывшие заложники рассказали о деталях захвата "Банка Грузии">>
Из показаний выясняется, что изначально представители силовых структур передали обвиняемому через заднее окно определенную сумму денег, но ее оказалось недостаточно. Нарсия, согласно показаниям, потребовал принести ему 2 миллиона долларов, противном случае пригрозил привести в действие взрывчатку.
В ходе переговоров обвиняемый в захвате "Банка Грузии" решил сократить сумму требуемых денег до 1,5 миллиона долларов.
Представители силовых ведомств попросили время, после чего вновь подошли к заднему окну филиала банка и сообщили, что принесли требуемую сумму. Нарсия даже спросили, была ли у него с собой сумка, чтобы сложить туда деньги, говорится в показаниях обвиняемого.
"Было серьезное вооружение" - замглавы МВД о спецоперации в "Банке Грузии">>
В этот момент начался штурм. Обвиняемый оказал сопротивление силовикам, но его все-таки задержали. В показании Нарсия отметил, что во время задержания получил повреждения разных частей тела, но он не имеет претензий к представителям правоохранительных органов, так как он оказывал сопротивление.
В своих показаниях Нарсия заявил, что у него не было сообщников.
После завершения спецоперации в МВД заявили, что у злоумышленника были нож, огнестрельное оружие, граната и некие вещества, по которым назначена экспертиза.
Уголовное дело ведется по факту совершения террористического акта, взятия людей в заложники в террористических целях и незаконного приобретении, хранении и ношении боеприпасов. Обвинения Нарсия будут предъявлены в ближайшее время.
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