https://sputnik-georgia.ru/20220922/zachem-byla-nuzhna-udochka-obvinyaemyy-v-zakhvate-banka-gruzii-dal-pokazaniya-270678704.html

Зачем была нужна удочка? Обвиняемый в захвате "Банка Грузии" дал показания

Зачем была нужна удочка? Обвиняемый в захвате "Банка Грузии" дал показания

Согласно протоколу допроса, Нарсия планировал покинуть Грузию на вертолете 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T15:59+0400

2022-09-22T15:59+0400

2022-09-22T16:00+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

кутаиси

абхазия

"банк грузии"

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268638682_0:31:1125:664_1920x0_80_0_0_ff2a41817069c581528f06b2c89e6cf0.jpg

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Обвиняемый в захвате филиала "Банка Грузии" в городе Кутаиси Григол Нарсия в своих показаниях детально рассказал о том, как развивались события и почему он, помимо денег, требовал вертолет, флаг России и удочку.Захват банка произошел утром 20 сентября. Вооруженный мужчина, взяв в заложники 14 человек и угрожая взорвать банк, потребовал 2 миллиона долларов. В результате спецоперации МВД, которая длилась около 9 часов, заложники были освобождены, а обвиняемый – 37-летний Григол Нарсия – задержан.Свои требования Нарсия попросил озвучить по телефону одного из заложников."Взамен на освобождение заложников я потребовал принести мне 2 миллиона долларов, флаг Российской Федерации и удочку. Разговор подобного содержания состоялся несколько раз. Я также потребовал автомобиль и вертолет на старом кутаисском аэродроме", – говорится в показаниях.Согласно протоколу допроса, Нарсия планировал покинуть Грузию на вертолете."Я хотел пересечь границу Грузии на вертолете в направлении Абхазии и России. Для этого мне нужен был флаг РФ, который я прикрепил бы к удочке", – цитирует обвиняемого "ТВ Пирвели".Нарсия в показании рассказал, что заставлял заложников включать прямую видеотрансляцию в соцсети, чтобы как можно больше людей увидели, что он держал их в заложниках.Бывшие заложники рассказали о деталях захвата "Банка Грузии">>Из показаний выясняется, что изначально представители силовых структур передали обвиняемому через заднее окно определенную сумму денег, но ее оказалось недостаточно. Нарсия, согласно показаниям, потребовал принести ему 2 миллиона долларов, противном случае пригрозил привести в действие взрывчатку.В ходе переговоров обвиняемый в захвате "Банка Грузии" решил сократить сумму требуемых денег до 1,5 миллиона долларов.Представители силовых ведомств попросили время, после чего вновь подошли к заднему окну филиала банка и сообщили, что принесли требуемую сумму. Нарсия даже спросили, была ли у него с собой сумка, чтобы сложить туда деньги, говорится в показаниях обвиняемого."Было серьезное вооружение" - замглавы МВД о спецоперации в "Банке Грузии">>В этот момент начался штурм. Обвиняемый оказал сопротивление силовикам, но его все-таки задержали. В показании Нарсия отметил, что во время задержания получил повреждения разных частей тела, но он не имеет претензий к представителям правоохранительных органов, так как он оказывал сопротивление.В своих показаниях Нарсия заявил, что у него не было сообщников.После завершения спецоперации в МВД заявили, что у злоумышленника были нож, огнестрельное оружие, граната и некие вещества, по которым назначена экспертиза.Уголовное дело ведется по факту совершения террористического акта, взятия людей в заложники в террористических целях и незаконного приобретении, хранении и ношении боеприпасов. Обвинения Нарсия будут предъявлены в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

кутаиси

абхазия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, кутаиси, абхазия, "банк грузии", мвд грузии