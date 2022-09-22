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Тбилисский фотофестиваль соберет фотохудожников со всего мира

Тбилисский фотофестиваль соберет фотохудожников со всего мира

В фестивале примут участие фотографы из Грузии, Армении, Азербайджана, России, Украины, Кыргызстана, Ирана, Бангладеш, Тайланда, Турции и Индии 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T10:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Тринадцатый по счету Тбилисский фотофестиваль пройдет в столице Грузии с 23 сентября по 21 декабря, говорится в сообщении организаторов. В фестивале примут участие фотографы из Грузии, Армении, Азербайджана, России, Украины, Кыргызстана, Ирана, Бангладеш, Тайланда, Турции и Индии.В этом году центральная часть фестивальной программы объединяет две выставки. Одна – это документальный фотопроект польского фотографа Юстины Мельникевич "Украина течет между берегами", который представляет собой углубленное исследование современной Украины с 2014 года по сегодняшний день.Вторая – концептуальный фотопроект украинских художников Андрея и Лии Достлиевых "Примирение морской войны". Это перформанс-документация событий пятилетнего периода (2016-2021), представляющий собой попытку осмысления и примирения травм войны.Обе центральные выставки фотофестиваля пройдут в Тбилисском музее фотографии и мультимедиа. Открытие обеих экспозиций посетят сами авторы проектов.Выпуск Тбилисского фотофестиваля 2022 года адаптирован к постпандемическому формату и будет объединять мероприятия с сентября по декабрь – помимо выставок, программа включает в себя серию публичных лекций, показов и дискуссий, а также выставку фотокаталогов. ПРОГРАММА23 сентября:📷19:00 – "Украина течет между берегами",Юстина Мельникевич/фотовыставка MAPS;📷Тбилисский музей фотографии и мультимедиа, отель "Стамба", ул. М. Костава, 14.26 сентября:📷19:00 – "И искусство стало напрасным?", панель-дискуссия и показ. Юстина Мельникевич/MAPS вместе с Андреем и Лией Достлиевыми. Модератор: Режис Женте – французский журналист, соавтор книги "Владимир Зеленский: в мыслях героя".📷Тбилисский музей фотографии и мультимедиа, отель "Стамба", ул. М. Костава, 14.28 сентября:📷18:00 – "Голландские фотокниги: между совершенством и инновациями". Выставка фотокниг/инсталляция, которая объединяет книги ведущих голландских издательств фотокниг. 📷19:00 – "Тбилисский фотофестиваль X Фонд принца Клауса". Видеоинсталляция и панельная дискуссия. Участники программы: Гюляр Абасова (Азербайджан), Кристина Арутюнова (Армения), Дипти Астана (Индия), Анна Габисян (Грузия), Мариам Гиунашвили (Грузия), Ира Лупу (Украина), Сона Мнацаканян (Армения), Атефе Моэни (Иран), Ирина Унру (Кыргызстан), Шаринтон Рачурутчата (Таиланд), Парвана Рахимова (Азербайджан), Мария Жи (Россия), Озге Себзеци (Турция), Кристина Сергеева (Россия), Дея Хизанишвили (Грузия), Чингрим Шимрай (Индия), Тахия Фарин Хак ( Бангладеш).Приглашенные спикеры: фотографы Ана Габисония, Мариам Гюнашвили, Дея Хизанишвили и куратор программы Юстина Мельникевич. Модератор: Анна Габелая – куратор художественно-образовательных программ TPF и TPMM;📷Медиатека Тбилисского музея фотографии и мультимедиа, отель "Стамба", ул. М. Костава, 14. 29 сентября:📷19.00 – "Тбилисский фотофестиваль X Фонд принца Клауса. Network Partnership for Regional Female Artists 2020-2022". Показ и панельная дискуссия. Участники: фотографы Ана Габисония, Мариам Гиунашвили, Дея Хизанишвили и куратор программы Юстина Мельникевич. Модератор: Анна Габелая – куратор художественно-образовательных программ TPF и TPMM;📷Тбилисский музей фотографии и мультимедиа, отель "Стамба", ул. М. Костава, 14.6 октября:📷“Тело против тела: архитектура как физический и визуальный опыт". Публичная лекция и показ. Докладчик: Марк Баран – французский архитектор, член Французской академии изящных искусств;📷Тбилисский музей фотографии и мультимедиа, отель "Стамба", ул. М. Костава, 14.30 ноября:📷 "Богатые & бедные", фотовыставка работ Джима Голдберг/Magnum Photos;📷Тбилисский музей фотографии и мультимедиа, отель "Стамба", ул. М. Костава, 14.21 декабря:📷"Голоса ущелья". "Голоса долины" Презентация работ, созданных в рамках программы резиденций "Magic Carpets 2022". Участники: Ната Сопромадзе, Бен Уиллер. Панельная дискуссия, показ и музыка;📷Тбилисский музей фотографии и мультимедиа, отель "Стамба", ул. М. Костава, 14.📷 За дополнительной информацией можно посетить официальный сайт фестиваля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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