https://sputnik-georgia.ru/20220922/v-gruzii-menyayut-pravila-aresta-imuschestva-obvinyaemykh-270662514.html

В Грузии меняют правила ареста имущества обвиняемых

В Грузии меняют правила ареста имущества обвиняемых

Конституционный суд счел действующие нормы не соответствующими главному закону Грузии 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T09:01+0400

2022-09-22T09:01+0400

2022-09-22T09:14+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249373163_85:0:2915:1592_1920x0_80_0_0_ac77b119a489c8468b7113a683870299.jpg

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Уголовный кодекс касательно правил ареста имущества обвиняемых.Конституционный суд счел действующие нормы не соответствующими Конституции Грузии, а также дал рекомендацию определить сроки ареста имущества.После принятия поправок, арест можно будет наложить на имущество, добытое незаконным путем или в отношении которого совершено преступление, только при наличии конкретных обоснований.В частности, должно быть обоснованное подозрение, что имущество будет использовано для совершения нового преступления либо будет уничтожено или повреждено, либо есть угроза растраты или сокрытия, либо это необходимо с целью изъятия, так как есть доказательства получения его незаконным путем.Криминальная ситуация в Грузии: ТОП-5 преступлений>>Также, согласно законопроекту, наложить арест на имущество можно будет в три этапа. При этом каждый этап должен быть не более года.Поправки вступят в силу после их принятия парламентом в трех чтениях и подписания президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, парламент грузии