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В Грузии меняют правила ареста имущества обвиняемых
В Грузии меняют правила ареста имущества обвиняемых
Конституционный суд счел действующие нормы не соответствующими главному закону Грузии 22.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Уголовный кодекс касательно правил ареста имущества обвиняемых.Конституционный суд счел действующие нормы не соответствующими Конституции Грузии, а также дал рекомендацию определить сроки ареста имущества.После принятия поправок, арест можно будет наложить на имущество, добытое незаконным путем или в отношении которого совершено преступление, только при наличии конкретных обоснований.В частности, должно быть обоснованное подозрение, что имущество будет использовано для совершения нового преступления либо будет уничтожено или повреждено, либо есть угроза растраты или сокрытия, либо это необходимо с целью изъятия, так как есть доказательства получения его незаконным путем.Криминальная ситуация в Грузии: ТОП-5 преступлений>>Также, согласно законопроекту, наложить арест на имущество можно будет в три этапа. При этом каждый этап должен быть не более года.Поправки вступят в силу после их принятия парламентом в трех чтениях и подписания президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, парламент грузии
В Грузии меняют правила ареста имущества обвиняемых
09:01 22.09.2022 (обновлено: 09:14 22.09.2022)
Конституционный суд счел действующие нормы не соответствующими главному закону Грузии
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Уголовный кодекс касательно правил ареста имущества обвиняемых.
Конституционный суд счел действующие нормы не соответствующими Конституции Грузии, а также дал рекомендацию определить сроки ареста имущества.
После принятия поправок, арест можно будет наложить на имущество, добытое незаконным путем или в отношении которого совершено преступление, только при наличии конкретных обоснований.
В частности, должно быть обоснованное подозрение, что имущество будет использовано для совершения нового преступления либо будет уничтожено или повреждено, либо есть угроза растраты или сокрытия, либо это необходимо с целью изъятия, так как есть доказательства получения его незаконным путем.
Также, согласно законопроекту, наложить арест на имущество можно будет в три этапа. При этом каждый этап должен быть не более года.
Поправки вступят в силу после их принятия парламентом в трех чтениях и подписания президентом Грузии.