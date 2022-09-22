https://sputnik-georgia.ru/20220922/v-merii-tbilisi-nashli-sposob-borby-s-probkami-270662691.html

В мэрии Тбилиси нашли способ борьбы с пробками

В мэрии Тбилиси нашли способ борьбы с пробками

С началом учебного года автомобильные заторы на дорогах Тбилиси увеличились 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T09:48+0400

2022-09-22T09:48+0400

2022-09-22T09:48+0400

грузия

новости

общество

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 22 сен – Sputnik. Транспортного коллапса можно будет избежать, если владельцы автомобилей два дня в неделю будут пользоваться не своими машинами, а общественным транспортом, заявил глава транспортной и урбанистической службы мэрии Тбилиси Виктор Цилосани.С началом учебного года автомобильные заторы на дорогах Тбилиси увеличились. Переполнен общественный транспорт, так как из-за пробок увеличивается время ожидания.По его словам, сократить количество автомобилей на улицах города на 15-20% можно будет, если владельцы автомобилей максимум два дня в неделю будут отказываться от поездок на своих машинах.Из-за увеличения заторов на дорогах мэрия не может заниматься инфраструктурными проектами."Сегодня у нас пик пробок и мы на грани – новый проект вызовет новые препятствия для транспорта", – сказал Цилосани.Каладзе извинился за пробки в Тбилиси>>Ранее мэр Каха Каладзе заявил, что проблема передвижения в столице вызвана дорожной инфраструктурой, которая рассчитана на нынешнее количество машин в Тбилиси.По его словам, в Тбилиси около 20 проблемных маршрутов, где из-за ограниченной пропускной способности дорог невозможно выполнить примерно 30% запланированных работ. То есть в час-пик население обслуживает вдвое меньше общественного транспорта, что увеличивает время ожидания и, соответственно, автобусы и микроавтобусы переполнены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе