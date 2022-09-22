https://sputnik-georgia.ru/20220922/zakhvat-banka-gruzii---sudya-izbral-meru-presecheniya-obvinyaemomu-270695321.html

Захват "Банка Грузии" - судья избрал меру пресечения обвиняемому

Захват "Банка Грузии" - судья избрал меру пресечения обвиняемому

Адвокаты ходатайствовали об освобождении их подзащитного под залог в размере 100 тысяч лари 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T21:30+0400

2022-09-22T21:30+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Григолу Нарсия, обвиняемому в захвате филиала "Банка Грузии" в центре Кутаиси 20 сентября, сообщает Первый канал.Нарсия был задержан в день нападения на месте преступления. В четверг ему было предъявлено обвинение по статьям "террористический акт", "захват заложников с террористической целью" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".На суде адвокаты ходатайствовали об освобождении их подзащитного под залог в размере 100 тысяч лари (около 35 тысяч долларов). Судья принял решение удовлетворить ходатайство прокуратуры о заключении обвиняемого под стражу.Сторона обвинения убедила судью в том, что в случае освобождения Нарсия он может скрыться от следствия, либо совершить новое преступление, либо уничтожить улики.По данным следствия, Нарсия ворвался в сервис-центр банка в 11:15 в военной униформе, маске и перчатках, вооруженный гранатой, кустарно переделанным огнестрельным оружием и боевыми патронами и вручную изготовленным имитированным взрывным устройством. Чтобы припугнуть находящихся в банке людей, он выстрелил из оружия и приказал выполнять его требования. При этом он прикрепил к центральной двери банка имитированное взрывное устройство, подобное тому, которое было прикреплено к его телу.Зачем была нужна удочка? Обвиняемый в захвате "Банка Грузии" дал показания>>Сразу после захвата банка нескольким гражданам удалось сбежать, а 13 человек обвиняемый взял в заложники. Он собрал всех заложников в одной комнате и потребовал связаться с полицией, руководством банка и включить прямой эфир в соцсетях, чтобы информировать общество о нападении.После установления связи с представителями власти захватчик потребовал 2 миллиона долларов, вертолет, микроавтобус, государственный флаг Российской Федерации и удочку.В случае невыполнения требований или проведения спецоперации по освобождению заложников, обвиняемый угрожал взрывом гранаты, приведенной в боевую готовность, и убийством заложников, сказано в материалах дела. Небезопасно! ТОП громких захватов заложников в Грузии>>Спустя несколько часов при участии полиции из банка удалось вывести пять заложников, а в 19:36, несмотря на оказываемое сопротивление, удалось задержать обвиняемого. После этого были освобождены остальные заложники.В случае подтверждения вины Нарсия грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

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грузия, происшествия, новости, тбилиси, кутаиси, "банк грузии", тбилисский городской суд