https://sputnik-georgia.ru/20220922/zakhvat-zalozhnikov-v-banke-gruzii---zaderzhannomu-predyavili-obvineniya-270672637.html

Захват заложников в "Банке Грузии" - задержанному предъявили обвинения

Захват заложников в "Банке Грузии" - задержанному предъявили обвинения

Интересы обвиняемого на суде будут защищать пять адвокатов 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T17:05+0400

2022-09-22T17:05+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Задержанному по делу о нападении на филиал "Банка Грузии" в городе Кутаиси Григолу Нарсия предъявили обвинения.Уголовное дело против Нарсия ведется по факту совершения террористического акта, взятия людей в заложники в террористических целях и незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов.Что касается защиты обвиняемого, его интересы на суде будут защищать пять адвокатов. Как заявила одна из представителей защиты Цици Бабунашвили, в первую очередь они будут добиваться переквалификации дела на ограбление.Захват филиала "Банка Грузии" произошел утром 20 сентября. Вооруженный мужчина, взяв в заложники 14 человек и, угрожая взорвать банк, потребовал 2 миллиона долларов. В результате спецоперации МВД, которая длилась около 9 часов, заложники были освобождены, а обвиняемый - 37-летний Григол Нарсия - задержан.Злоумышленник был задержан, так и не получив желаемых денег – под конец он сократил требуемую сумму до 1,5 миллиона долларов. Еще он требовал вертолет, рацию и флаг России.В течение всего дня жители Грузии наблюдали за происходящим в банке благодаря видеотрансляциям заложников в соцсети. На обнародовании видео настаивал сам захватчик, стремясь тем самым убедить всех в том, что он серьезно настроен - вооружен и не намерен отступать."Рисковали жизнью ради заложников" – Папуашвили поблагодарил грузинских полицейских>>В кадре не раз появлялся сам обвиняемый - он был в камуфляже и балаклаве.После завершения спецоперации в МВД заявили, что у злоумышленника были нож, огнестрельное оружие, граната и некие вещества, по которым назначена экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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